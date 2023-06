Ifet Feraget: U kontekstu rasvjetljavanja ubistva sina Muriza Memića, on je rekao da se Alisa Mutap bavila prostitucijom!

Ifet Feraget, advokat porodice Memić obratio se medijima nakon ročišta kazavši da je svjesno postavio niz pitanja u sudu koji se tiču okolnosti stradanja Dženana Memića, potpuno svjestan da će sud nastojati da odbije odgovore na ta pitanja, ali cilj je bio vrlo jasan.

- Dakle radi se o okolnostima o kojima sud mora voditi računa kad bude odlučivao o tome da li je ovdje bilo klevete i ja smatram da je izražavanje gospodina Muriza Memića bilo više nego razumno, jer se radi o nečemu što je postalo itekako javna stvar. Dakle, mi ovdje razgovaramo o rasvjetljavanju ubistva sina gospodina Muriza Memića i on je u tom konteksu rekao za Alisu da se bavila prositucijom i da potiče iz nečasne porodice, a to svoje mišljenje on je formirao na osnovu jako puno izjava i policijskih službenika i rivatnih lica, građana o tome kakva je porodica i ko je Alisa Mutap – rekao je Feraget.