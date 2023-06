Ifet Feraget: Cilj im je bio ići s nalazom da je Alisa Mutap imala potres mozga i amneziju

Nakon današnjeg ročišta u Sudu BiH medijma se obratio advokat porodice Memić, Ifet Feraget. Podsjetimo, u Sudu BiH danas su reprodukovani snimci saslušanja dr. Abdulaha Kučukalića, vještaka psihijatrijske struke i dr. Hamze Žuje, vještaka sudske medicine, te je svjedočio ugledni neurohirurg Kemal Dizdarević. - To se provjerava i nakon provjere profesor Kemal Dizdarević, čija je to oblast, samo njegova, a uz njega i doktor Žujo, isključio je potres mozga, jer je rekao da on nigdje nije beneficiran. Zaključak je definitivno – potresa mozga nije bilo.

- Organske amnezije kao potresa mozga također nije bilo, a ono o čemu sam prethodno govorio jesu iskazi drugih svjedoka su dokazi da nije bilo retrogradne amnezije kao obavezne komponente navodne amnezije.

Adekvatna pitanja - Što se tiče pitanja predsjednika i članova Vijeća, ovo je danas bilo demonstracija i znanja i profesionalnosti i integriteta. Svi su bili uključeni, pitanja su bila adekvatna. Čuli smo, nažalost, i pitanja sudije Branka Perića prema vještaku Kučukaliću... kako on tumači to što je Alisa policiji prijavila napadača. Nijedan dokaz nije izveden - Nijedan dokaz na tu okolnost nije izveden, ne znam na osnovu čega je on zaključio kada je i koga Alisa prijavila. I čuli smo sudije pitanje Branka Perića prema Kučukaliću šta bi bili motivi eventualnog napada. To su pravna pitanja koja se ne postavljaju vještacima - kazao je Feraget. Dodao je da je danas bila potpuno druga atmosfera u sudnici. - Danas smo imali suđenje. Kakav god da bude ishod tog suđenja.



Na pitanje o tome da je u ovom slučaju prvi put spomenut napadač, kazao je da je to odlično pitanje. - Istraga se provodi na način da prati okolnost slučaja. Ako su povrede na Dženanu Memiću, a o tome je doktor Žujo napisao decidno u svom obducionom nalazu, na falangama prstiju ukazivale da se radi na odbrambenim povredama. Dakle, Dženan se branio od nekoga. Tužilaštvo KS je prva dva vještačenja Alisine amnezije naložilo u kontekstu ubistva. Prva naredna je bila 3. marta 2016. doktoru Kučukaliću. Druga 29. aprila 2016. ovom timu s Dželilovićkom koja je utjecala na doktora Dizdarevića da promijeni svoj nalaz - kaže Feraget. Ključan detalj - Ovo što je vještačio doktor Dizdarević interesantno je, dakle on se pojavljuje kad Tužilaštvo vodi istragu zbog saobraćajne nesreće. Ne znam da li ste upratili ovaj detalj, a on je po meni ključan. Kada je doktor Dizdarević rezolutan bio u svom izvještaju od 15. 7. koji je potpisala doktorica Vegar, a odbila da potpiše Dželilović, jer je insistirala na nepostojećem potresu mozga, pa u nalazu navela teški potres mozga, koji u medicini ne postoji. Doktor Dizdarević je bio rezolutan i rekao da ovdje ne postoji potres mozga na osnovu svih ovih kriterija koje je danas spominjao. Nakon toga je došao dopis postupajućeg tužioca Merisa Ćate od 18. 7., samo tri dana kasnije. Parafraziram, „nismo vas to pitali, nego da nam očitate CT snimak i kažete je li bio potres mozga“ - kazao je.