Stanovnici Ahmića u strahu nakon izjave Darija Kordića "da bi sve ponovio"

- Toliko me to iznenadilo, da može jedan čovjek poslije svega i toliko vremena da izjavi da bi ponovio sve to što je uradio. Mi ovdje u Ahmićima smo to jako, jako teško prihvatili, jer vraća te u jednu stvarnost 1992. gdje mi ozbiljno – ja ozbiljno razmišljam – da se to može ponovo desiti. Da je taj zaista čovjek spreman da bi to ponovo uradio - govori on.

Ubijeni članovi porodice

I Husu Ahmića, kojem su u aprilu 1993. godine u Ahmićima ubijeni roditelji i drugi članovi porodice, Kodrićeva izjava je šokirala.

- Čitavo selo je jednostavno u jednom strahu. Jer vi sad nakon 30 godina imate jednu izjavu da bi ponovo sve to isto uradio. Znači, vi možete očekivati neko vrijeme da se ponovi - kaže on.

Dodaje da se svaki dan sjeti zločina koji je počinjen i da ima osjećaj kao da čeka da se on ponovi. To sve, za njega, doprinosi nestabilnijem stanju.

Za stanovnike Ahmića pravda bi značila da se s ovim problemom bavi državno pravosuđe i nadležne institucije i da se oni kazne na vrijeme.

Ne rade posao

- Te institucije ne rade svoj posao. Da je sankcionisano na vrijeme, prvi pokušaj, mislim da se ovo ne bi ni objavilo - kaže Bilić i pojašnjava da misli na državni Sud i Tužilaštvo, ali i Ured visokog predstavnika u BiH.

Izjava Kordića objavljena je na internetu protekle sedmice, ali još uvijek nije utvrđeno tačno kada i gdje je ta izjava nastala, niti u kojim okolnostima. Sam Kordić nije javno komentarisao ovaj snimak.

Iz Tužilaštva BiH su već potvrdili da su formirali predmet na osnovu prijave za negiranje zločina, odnosno veličanje zločinaca, što je postalo kažnjivo nakon izmjena Krivičnog zakona koje je napravio bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko.

Mogućnost sankcionisanja

Pravna stručnjakinja Lejla Gačanica smatra da u Kordićevoj izjavi ima elemenata krivičnog djela javnog izazivanja ili raspirivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, odnosno javnog odobravanja, poricanja, grubog umanjivanja ili opravdavanja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnog zločina.

Pojašnjava svoj stav da se radi o javnom odobravanju pravosnažnom presudom utvrđenih zločina, za koje je vrlo jasno protiv koga je usmjereno razdragano Kordićevo “ponavljanje” i “vrijedilo je svake sekunde” te klicanje društva u kojem se nalazio, kao i šta se hrani takvim izjavama, te čemu se nazdravljalo i zbog čega.

- Ono što je prouzročilo ogromne gubitke, bol i patnju brojnim ljudima, time se osuđeni ratni zločinac diči i tome se nazdravlja. Ujedno, nema ovdje niti pokajanja niti poricanja, već slavljenja zločina - kaže ona.

Smatra da nije došlo do veličanja osobe osuđene za ratne zločine kako je to propisano zakonom, ali da ta činjenica ne lišava potrebe propitivanja odgovornosti Kordića.

Ona naglašava i da je još upitno i kada je nastao snimak i gdje, radi utvrđivanja da li se se izmijenjeni zakon uopće može primijeniti.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je 2004. osudio Kordića na 25 godina zatvora za ratne zločine počinjene u srednjoj Bosni, a koji su uključivali i ubistva više od 100 civila, među kojima su bili djeca, žene i starija lica u Ahmićima kod Viteza 16. aprila 1993. godine. Nakon što je odslužio dvije trećine kazne, Kordić je pušten iz zatvora.

Pravdanje zločina

Advokatica Sabina Mehić vjeruje da se radi o grubom umanjivanju ili pravdanju zločina “jer je Dario Kordić izjavio da je vrijedilo zatvora, odnosno da je vrijedilo rata i da bi sve ponovio”.

- Kada se navedeno dovede u vezu sa činjeničnim navodima onoga za šta je osuđen Dario Kordić, onda je očigledno da je praktično izjavio da bi sve zločine, uključujući zločin u Ahmićima, ponovio i da su vrijedili zatvora - kaže ona.

Mehić pojašnjava da je ispunjen i element javnosti, jer je očigledno da se radi o nekom skupu gdje je Kordić objasnio svoj lični stav, a snimak je javno dostupan.

- On je svjestan da se njegova izjava snima, to je očigledno sa snimka koji je dostupan javnosti - dodaje ona te kaže da kod ovog krivičnog djela, bez obzira na preširoko postavljene odredbe, suština prepoznavanja elemenata krivičnog djela bi trebala da leži u namjeri i umišljaju, što su, prema njoj, u ovom slučaju očigledni.

Šutnja kao ohrabrenje i podržavanje

Preživjeli iz Ahmića posebno su razočarani šutnjom i nedostatkom ograđivanja od ove izjave.

- Još mi teže pada, s obzirom da se još niko od hrvatskog miljea ovdje na opštini Vitez, počev od njihovih udruženja ili neke stranke ili neki komšija da je izašao u javnost, da se ogradio od te izjave, eh to mi vjerujete još me više plaši, jer ako ćutiš, znači odobravaš to sve - kaže Bilić i izražava sumnju da “se iz nekih centara, s obzirom na kompletnu situaciju trenutno u BiH, ovo smišljeno dešava i objavljuje”.

Proteklih dana brojne kritike su u medijima i na društvenim mrežama upućene hrvatskim strankama zbog izostanka reakcije na objavljeni snimak. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) do trenutka objavljivanja ovog teksta nije odgovorila na upit Detektora za komentar. Ova stranka u vlasti, čiji su se čelni ljudi ranije fotografisali s Kordićem nakon njegovog izlaska iz zatvora, nije se javno oglasila nakon objave snimka.