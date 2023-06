Iz Policijske uprave Zvornik za "Avaz": Mladića iz Bratunca su napala tri maloljetnika

Mehanoviću napadači nisu poznati, a zbog čega se dogodio napad na njega, za sada nije poznato.



- Stajalo je četiri ili pet momaka ispred pekare. Oni su mu nešto pričali, obraćali mu se, ali on ih je ignorisao. Onda su mu rekli "Čuješ ti, tebi se obraćamo, klat ćemo vas kao '95-te što smo vas klali, mi smo iz Kravice". On je opet nastavio, jedan je prošao iza pekare i on ga je gurnuo preko žive ograde, popeli su se na njega gdje su mu izbili zub i slomili nos. Kada je počeo da se brani izboli su ga u ruku, da li nožem, čime ne znam. Ima ubod 2,5 cm na ruci - rekao je Hazir Mehanović jučer za portal "Avaza".