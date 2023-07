Murat Kavazović za "Avaz": Sina su mi brutalno pretukli u Konjicu, udarali su ga i nogama

- On je krenuo na posao i svratio u taj kafić gdje je ispred objekta brutalno pretučen. Morat ćete uzeti i informaciju iz PU Konjic, jer će oni najvjerovatnije pokušati da zataškaju taj događaj pošto je jedan od učesnika policajac u Jablanici, a sin mu je bokser, trenira K1. Moj sin, iskreno vam govorim, nije cvjećka i on je naopak. On je s kćerkom i sinom od tog policajca imao nekad nekih veza. Valjda je on dobacivao, ne znam, ali su oni njega polomili. Sreća je bila da je bio sastanak političara u Konjicu i da su bili tu Federalni policajci, pa nije niko smio od drugih gostiju da se umiješa - kaže Kavazović.

Prema riječima Murata, Smajo je odvezen u bolnicu u Konjicu gdje je nakon zbrinjavanja samostalno napustio bolnicu.

- On je sav u ranama, bio je modar. Policija ga je molila da povuče prijavu pošto i on ima nekih grešaka, iskreno kažem, rekli su da će oni njemu sve oprostiti i da povuče prijavu. Ja sam rekao da ne povlači ništa da ide do kraja. Razgovarao sam maloprije s advokatom Kerimom Čelikom i najvjerovatnije da ću kod njega morati otići. Ne bih volio da se to zataška, taj policajac nije bio na dužnosti - priča Murat Kavazović i dodaje:

Šavovi po glavi i vratu

- Možda je moj sin to zaslužio, ja ne bježim od toga, možda je zaslužio šamar, ali nema niko pravo da te polomi. Kazao mi momak što ga je dovezao u bolnicu: "Da nije bilo specijalaca FUP-a što su obezbjeđivali političare, ne znam da li bi ostao živ". Oni su njega toliko prebili, bio je na zemlji, a onda su ga udarali nogama. On je sav u šavovima po glavi i vratu. U bolnici su rekli da ostane, ali on nije htio. Čuo sam, pošto ja nisam tu, da je jutros išao u Dom zdravlja u Jablanici jer je imao vrtoglavicu - naveo je Murat.

Policiji prijavljena tučnjava



Iz MUP-a Hecegovačko-neretvanskog kantona za portal "Avaza" je potvrđeno da im je jučer 30. juna, prijavljen događaj u Konjicu.

- Prijava je bila u 14:15 sati, da je to lice jedan o učesnika tučnjave i da za sada ima neutvrđen stepen povreda. Prijavljeno je da je ulici Stara čaršija u Konjicu ispred ugostiteljskog objekta "Leon" bila tučnjava više lica, s jedne strane dva lica i s druge strane jedno lice - rekli su za portal "Avaza" iz Dežurnog operativnog centra MUP-a HNK.