Tepić i ostali: Nerazumljiva i protivrječna optužnica

U završnoj riječi odbrana Duška Vujičića, kojem se s još trojicom optuženih sudi za zločine počinjene u Kotor-Varoši, navela je da Tužilaštvo BiH nije dokazalo njegovo učešće u ubistvima, kao ni u ostalim djelima koja mu se stavljaju na teret.



Odbrana je na početku završne riječi uložila procesne prigovore na materijalne dokaze Optužbe za koje je rekla da, iako imaju oznaku Haškog tribunala, Tužilaštvo nije dokazalo autentičnost istih, te se na njima ne može zasnivati presuda.

Optužnica konfuzna

Advokatica Jasminka Jovišević je kazala da je optužnica, između ostalog, konfuzna i proturječna sama sebi, pojasnivši da su radnje u optužnici morale biti opisane na način da se mogu podvesti pod relevantne zakonske odredbe, što je Tužilaštvo propustilo da učini.

- Tužilac je u optužnici morao opisati progon i učešće Duška Vujičića s umišljajem u progonu - kazala je i dodala da nema nijednog opisa saizvršilaštva Vujičića s optuženim Savom Tepićem, Dragoslavom Bojićem ili nekim drugim.

Vujičiću i Tepiću se sudi s Duškom Maksimovićem i Ilijom Kurušićem. Tepić je optužen u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Kotor-Varoši i člana Kriznog štaba, Vujičić i Maksimović kao pripadnici policije, a Kurušić u svojstvu pripadnika Vojske RS.

S njima je bio optužen i Dragoslav Bojić, ali je predmet protiv njega razdvojen zbog zdravstvenog stanja.

Odbrana je ukazala da ni u jednom dijelu optužnice nije opisano da njen branjenik zna da su njegove radnje dio širokog i sistematičnog napada, kao i da se ovaj napad ne može dokazivati dijelovima uloženih presuda nego i drugim dokazima.

Imao dvije kancelarije

Advokatica Jovišević je rekla da određeni svjedoci nisu potvrdili da je napad bio širok i sistematičan.

Ona je navela da nije sporno da je Vujičić bio aktivni policajac u SJB Kotor-Varoš, ali ne do kraja 1992., već do 1. oktobra te godine. Pojasnila je da je on bio raspoređen u Kotor-Varoš kao administrativni radnik, te je imao dvije kancelarije – magacin i kancelariju u policijskoj stanici.

- Nema nijednog dokaza da je Duško Vujičić dobio nalog, naredbu od bilo koga da ide raditi nešto van policijske stanice, osim onog što je mogao u magacinu i u kancelariji - rekla je ona.

Odbrana je analizirala dokaze po tačkama optužnice te se osvrnula prvenstveno na ubistva Miralema Avdića, Edina Zembića zvanog Peci i Avde Vilića, kazavši da nema dokaza da je optuženi ta ubistva i počinio.

Osvrnuvši se na svjedoke koji su govorili o Avdićevom ubistvu, odbrana je navela da je nejasno kako je Tužilaštvo u završnim riječima tvrdilo da je optuženi prozvao i iz “škorpiona“ usmrtio Avdića, te da nikada Tužilaštvo nije dokazalo da je Vujičić posjedovao ovo oružje.

- Odbrana smatra da ne postoji nijedan dokaz koji govori da je Duško Vujičić ubio Miralema Avdića - kazala je Jovišević.

Ona je navela i da svjedoci nisu potvrdili da je optuženi sam ili s nepoznatim policajcem tukao Zembića, niti da je on od posljedica premlaćivanja preminuo. Jovišević je istakla i da je vještak medicinske struke utvrdio da je Zembić preminuo usljed preloma kosti glave nastale djelovanjem projektila.

Ostale tačke optužnice

Odbrana se osvrnula i na ostale tačke optužnice poput privođenja i nezakonitog zatvaranja, naglasivši da je optužnica sačinjena tako da “iste radnje stavlja u više tačaka optužnice“.

- Sama optužnica je toliko nerazumljiva i nezgrapna. Vama je sigurno teško bilo suditi, a nama da se branimo - kazala je Jovišević Sudskom vijeću.

Optuženi Maksimović je tokom iznošenja završne riječi Vujičićeve odbrane naveo da se ne osjeća dobro, a nakon pauze predsjedavajući Vijeća Zoran Božić je odlučio da se izlaganje završnih riječi svih odbrana planiranih za danas odgađa za kraj sedmice.

Napomenuo je i da postoji mogućnost, ukoliko Maksimović ne dođe na to ročište, da će donijeti odluku o razdvajanju postupka.

Vujičićeva odbrana će izlaganje završne riječi nastaviti 7. jula.