Ukinuta mjera pritvora osumnjičenom Eldinu Hažbiću, članu Cvijetićeve grupe

Sud Bosne i Hercegovine je 4.7.2023. godine donio rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva BiH na način da je osumnjičenom Eldinu Hažbiću ukinuta mjera pritvora i istovremeno određene mjere zabrane – putovanja i sastajanja s određenim osobama.



Osumnjičeni je upozoren da mu se može odrediti mjera pritvora ukoliko prekrši obaveze iz izrečenih mjera zabrane.

Mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravomoćnosti presude ako toj osobi nije izrečena kazna zatvora i najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne ako je toj osobi izrečena kazna zatvora, odnosno do drugačije odluke Suda.

Eldin Hažbić osumnjičen je za počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 250. KZBiH, a u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH.