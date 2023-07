Detalji s ročišta: Alisa Mutap, Hasan Dupovac i Muamer Ožegović se obratili Vijeću

Branioci optuženih Zijada Mutapa, njegove kćerke Alise Ramić (ranije Mutap), bivšeg šefa Odsjeka za saobraćajne istrage Hasana Dupovca, policajca Josipa Barića i Muamera Ožegovića zatražili su danas u Sudu BiH, u završnim riječima, oslobađajuće presude za sve optužene.



Jedinstveni su bili i tome da Tužilaštvo BiH nije dokazalo krivična djela koja im se stavljaju na teret, odnosno da su u okviru organizirane kriminalne grupe počinili krivična djela protuzakonito posredovanje, pomoć učiniocu nakon počinjenog krivičnog djela, davanje lažnog iskaza i sprečavanje dokazivanja.

Time je završen postupak u ovom predmetu i presudu će Apelaciono vijeće Suda BiH izreći 21. jula.

Interesantno je za današnje ročište da su se svi optuženi osim Zijada Mutapa obratili Apelacionom vijeću.

Nemoguće je šutjeti osam godina

Nakon iznošenja završne riječi branioca Nine Kisić i Gorana Dragovića, koji zastupaju Zijada Mutapa i Alisu Ramić (ranije Mutap), optužena Alisa Ramić obratila se riječima da će se osvrnuti na ono što je prošla.

- U ovom predmetu sudi mi se da sam skrivala dokaze za djelo u kom se ne zna šta je počinjeno ni ko je počinio. Tužilaštvo mog oca navodi kao organizatora kriminalne grupe. Nemoguće je šutjeti osam godina. Prvo vam zatvore oca i uhapse vas u šestom mjesecu visokorizične trudnoće, smjeste u izolaciju i samicu u Tuzli, spavate na željezu, nema dušeka za sve, stražari vam kažu: spavajte na željezu, imate dvije kante vode - navela je Ramić i dodala:

- Počnete krvariti i odete u bolnicu, nevoljko vas ljekari pregledaju, kažu ne žele više bez naloga Suda, preporuče šetnju. Imam jednu do dvije kratke šetnje, odmah me vraćaju. Jednom mi je policajac uz psovku rekao: "Neću ja šetati na plus 40”. Počinjem da imam napade epilepsije, pišem Sudu, nikad mi nisu ništa odobrili. Vrhunac nemoći je kada mi nude imunitet, drugo ime i zemlju, da sve ispričam za spas oca. Taj trenutak nemoći kad nemate šta reći se ne može objasniti - kazala je Alisa Ramić.

Inače advokati Nina Kisić i Goran Dragović su u završnim riječima detaljno obrazložili, uz navođenje dokaza i izjava svjedoka, zašto smatraju da je Tužilaštvo ponudilo samo indicije, odnosno “šta bi bilo kad bi bilo”.

Prema njihovim riječima, ne postoje ni indicije da je Zijad Mutap vođa organizirane grupe, te da Tužilaštvo nije na zakonit način dokazalo šta se desilo 8. februara 2018. godine, kada je Dženan Memić zadobio teške povrede od kojih je kasnije podlegao, kao i da nije dokazano da Alisa Ramić zna šta se desilo. Advokat Dragović je kazao da nisu izvan razumne sumnje uspjeli dokazati da Alisa Mutap nije pretrpjela traumu koja je dovela do nesjećanja i psihogene amnezije.

Ukazali su na nelogičnosti optužnice u kojoj se navodi da je Zijad Mutap postao član grupe koju je organizirao. Kazali su da im se sudilo jer su pomogli nepoznatom učiniocu za nepoznato krivično djelo, te da je Alisa u ovom predmetu imala tri uloge, odnosno da je bila oštećena, svjedok i sada optužena, a u javnosti, kako su rekli i “ osuđena”.

Napomenuli su da su počinjene brojne povrede odredaba Zakona o krivičnom postupku BiH. Korištene su izjave Alise Mutap kada je bila svjedok, a nije upozorena da bi mogla svjedočenjem dovesti sebe u opasnost, niti su bili prisutni advokati.

Advokati su spomenuli i svjedočenje neurohirurga dr. Kemala Dizdarevića, rekavši da je i on potvrdio da nije imao na uvid medicinsku dokumentaciju koju mu je odbrana predočila, te da je konstatirao da je pacijent (Alisa Mutap op. a.) trebao biti upućen kod neurohirurga. Odbrana je prigovorila Tužilaštvu što nije koristilo nalaz neurohirurga rahmetli dr. Alije Čelje, koji je pregledao Alisu i uputio je na kućno liječenje te prepisao kontrolu, sve ono što se radi kod potresa mozga, a kada pacijent nije u takvom stanju da mu je trebala operacija.

Advokati su napomenuli da su optuženi bili izloženi neviđenoj medijskoj kampanji.

- Korak do propasti pravosuđa BiH bila bi osuđujuća presuda - kazao je advokat Goran Dragović.

Po svaku cijenu je optužen

Hasan Dupovac najavio je u svojoj završnoj riječi da će nastaviti borbu pravnim putem zbog nepravde koja je pričinjena njemu i njegovoj porodici, jer su im uništeni čast i ugled zato što su neki centri moći odlučili da ga optuže. Kazao je da je poznavao tužioca Ćazima Hasanspahića s kojim je sarađivao i jedva čekao da mu sve ispriča, a da je na kraju shvatio da Tužilaštvu nije bilo stalo da se utvrdi istina, već da se po svaku cijenu optuži i da se pod medijiskom kampanjom ta optužnica potvrdi. Naveo je da je dva mjeseca bio u pritvoru zbog jednog dokaza koji na kraju nije ni korišten.

Dupovac i Njegov advokat Ermin Gačanović navodili su naredbe Tuižilaštva Kantona Sarajevo i Općinskog suda Sarajevo, prema kojima je postupala policija, te naveli da Dupovac nije taj koji je utvrdio kvalifikaciju da se u Velikoj Aleji dogodila saobraćajna nesreća, kao i to da ga je već gotov spis dočekao na stolu 9. februara 2018. godine. Zijada Mutapa je prvi put vidio 10. februara , a ne odmah, kako to Tužilaštvo navodi, te da je imao kontakt s Alisom Mutap samo kada je sačinio zapisnik o saslušanju svjedoka. Ožegovića je, kako je rekao Dupovac, prvi put vidio u sudnici.

Edin Šećerbegović, branilac Muamera Ožegovića, u završnoj riječi je kazao da Tužilaštvo nije uspjelo dokazati da je vodeonadzor na hotelu “Crystal” namjerno izbrisan. Također je podsjetio na izjave svjedoka da je procesnoj jedinici mogao svako pristupiti i da je time i dijete moglo rukovati.

Muamer Ožegović je napomenuo da je policija dolazila i dan ranije Ii da su utvrdili da postoji snimak i da su rekli da će sutradan neko doći da ga skine, te da su sve to radili bez naloga, ali da im se izašlo u susret. Upitao je koji bi bio njegov interes da izbriše snimke, te napomenuo da nije samo on radio u hotelu te da su videonadzoru imali poristup i drugi zaposleni.