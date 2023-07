Drama u Teočaku: Muškarac pokušao djevojčicu odvesti nasamo, slučaj prijavljen policiji

- Djevojčica je otišla u prodavnicu i on je nju sreo i odveo je do druge prodavnice kao da joj kupi sok. Međutim, ona je uzela s njim sok i onda je poveo prema jednoj farmi i rekao je „Hajmo vamo da nas niko ne vidi, nemoj da se bojiš“. Jedan komšija je vidio kako on nju vuče za ruku i skočio s balkona i odbranio je od njega. On je rekao „Neću da je pustim, ona je moja“. Mladić je njega odgurnuo – tvrdi Hodžić.

"U kakvom svijetu živimo"

Sestra oštećene djevojčice, Fadila Hodžić, oglasila se na Facebooku povodom nemilog događaja.

- U kakvom mi svijetu narode živimo? Šta se oko nas dešava? Moju sestru koja ima nepunih 10 godina da napadne čovjek od skoro pa 70, da je primamljuje rečenicama tipa: "Dođi ovamo u mrak da nas niko ne vidi".