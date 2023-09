Teretno vozilo udarilo ženu na romobilu: Obratila se ljekarima zbog frakture palca

Operativni centar Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo jučer je u 20:30 sati obaviješten da se u Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, zbog ukazivanja ljekarske pomoći obratila Dž.R. (43), iz Sarajevu.

Zadobila teške tjelesne povrede

Ona je izjavila da je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila prethodnog dana u 15:45 sati, na kolovozu raskrsnice ulica Kranjčevićeva i Tešanjska, općina Centar Sarajevo.

Tom prilikom ljekar je konstatovao da je 43-godišnjakinja zadobila teške tjelesne povrede (fraktura palca), nakon čega je upućena na kućno liječenje.

Rasvijetljena nezgoda

- Predeuzimajući mjere i radnje na rasvjetljavanju ove saobraćajne nezgode, policijski službenici su došli do saznanja da je na navedenom lokalitetu došlo do udara i obaranja na kolovoz Dž.R. koja se prevozila električnim romobilom, od strane teretnog motornog vozila VW UP, kojim je upravljao H.M., rođen 1982. godine, nastanjen u Sarajevu. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo- saopćeno je iz MUP-a KS.