Suvozač iz Fiata koji je vozio suprotnom trakom na autoputu: Dejan je popio 3 piva, ja 0,75 vodke

Nenad K. (40), koji je bio na mjestu suvozača „Fiata smrti" za čijim volanom je bio Dejan Jevremov (51), koji je poginuo na autoputu "Milošu Velikom" u Srbiji kada je vozio u suprotnom smjeru, u iskazu koji je dao u Urgentnom centru do detalja je opisao šta se dogodilo na autoputu, između ostalog, naveo je da su konzumirali alkohol, piše Telegraf.rs.

- Prije saobraćajne nesreće konzumirali smo alkohol. Ja sam popio 0,75 litara vodke, Dejan 3 piva od 0,5. Krenuli smo na svadbu kod svastike u Ivanjicu. Putanja kojom smo se kretali kroz Beograd je bila tranzit nakon čega smo se kretali Bulevarom vojvode Mišića i zaustavili se na benzinskoj pumpi, a zatim nastavili kretanje. Nisam siguran gdje smo se uključili na autoput, ali je obilaznica kod Ostužnice u smjeru ka Novom Sadu. Kada smo došli do uključenja na autoput Miloš Veliki pogrešno smo se uključili u traku autoputa Miloš Veliki koja je namijenjena za saobraćaj ka Novom Beogradu i kretali se ka Obrenovcu u zabranjenom smjeru.

U toku vožnje sam upozoravao Dejana da smo se pogrešno uključili, ali da smo nastavili kretanje sa namjerom da se na prvom isključenju izađemo sa autoputa, nakon čega je došlo do jakog sudara sa autom koje je dolazilo ka nama. Nakon sudara, naša kola su počela da gore, pokušao sam da probudim Dejana, da izađemo iz vozila, ali nisam uspio i ja sam izašao na vozačeva vrata, a on je ostao u Fiatu bez svijesti i sve se zapalilo. Za vrijeme vožnje nije koristio mobilni telefon, već je prozor bio otvoren i ruka mu je bila izbačena kroz prozor - rekao je on.

Inače, Treće osnovno javno tužilaštvo koje vodi ovaj slučaj dao je naloge da se obavi obdukcija, toksikologija, pregledi vozila, identifikacija leša, da se prikupe svi dokazi i dostavi izvještaj Tužilaštvu. Istraga će utvrditi šta se zaista dogodilo, ali i saslušanje povrijeđenih. Dan nakon tragedije Dejanova kćerka oglasila se na duštvenim mrežama. Ona je potvrdila da je njen otac stradao, ali zamolila i njegove prijatelje da ga ne zovu na mobilni telefon.