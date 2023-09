Predmet „Volan“: Miroslav i Sreto Pajić dobili 10 godina zatvora za krađe automobila i iznudu

Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu Miroslav Pajić i drugi, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom su optuženi Miroslav Pajić i Sreto Pajić proglašeni krivima da su počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. KZBiH, krivičnim djelom teške krađe iz člana 287. KZFBiH, iznuda iz člana 295. KZFBiH, u vezi s članom 53. KZBiH i druga krivična djela navedena u izreci presude- saopćeno je iz Tužilaštva BiH.



Uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru

Sud je optuženom Miroslavu Pajiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest (6) godina.

Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i to u periodu od 27.5.2017. do 27.11.2017. i od 3.7.2018. do 30.12.2019.

Kao sporednu, Sud je optuženom Miroslavu Pajiću izrekao novčanu kaznu u iznosu od 40.000,00 KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od jedne (1) godine od dana pravomoćnosti presude.

Sud je optuženom Sreti Pajiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) godine i šest (6) mjeseci, u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i ekstradicionom pritvoru, i to od 27.2.2017. do 23.8.2017., i u periodu od 1.4.2022. pa nadalje.

Kao sporednu, Sud je optuženom Sreti Pajiću izrekao novčanu kaznu u iznosu od 32.000,00 KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od jedne (1) godine od dana pravomoćnosti presude.

Istovremeno se od optuženih oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela, i to:

- od optuženog Miroslava Pajića – novčani iznos u iznosu od 20.000,00 KM;

- od optuženog Srete Pajića – novčani iznos u iznosu od 15.000,00 KM.

Sreti Pajiću ukinut pritvor

Nadalje, Sud je donio rješenje kojim je optuženom Miroslavu Pajiću produžena mjera zabrane putovanja iz člana 126. stav 2. ZKPBiH.

Istim rješenjem, optuženom Sreti Pajiću ukinuta je mjera pritvora, i istovremeno izrečena mjera zabrane putovanja iz člana 126. stav 2. ZKPBiH. Nadalje, optuženom Sreti Pajiću je ukinuta mjera zabrane sastajanja s određenim osobama iz člana 126.a stav 1. tačka c) ZKPBiH,

Optuženi su upozoreni da im Sud može odrediti pritvor ukoliko prekrše neku od izrečenih mjera zabrane. Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za istim postoji potreba ili do upućivanja optuženih na izdržavanje kazne zatvora.

Riječ je o predmetu "Volan" u kojem je više osoba bilo optuženo za krađe vozila uglavnom u Kantonu Sarajevo.