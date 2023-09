Brat ubijene Alme nakon što je njenom suprugu poništena presuda: Je li ovo ohrabrenje zlostavljačima da nastave, da nema ruke pravde za njih

- Opet je u fokusu svega poništenje njegove presude. Omar Mjesečar da izjavu i kaže "Poništenje presude, idemo sve ispočetka". Fokus svega je on, a nije fokus Nizama, ubistvo u Zavidovićima, nije fokus moja sestra - naveo je Kadić.

Poništenje presude za svirepo ubistvo izazvalo je ogorčenje u javnosti, no najteže je palo članovima porodice.

Riječ je o jednoj od najvećih kazni ovog suda koja je izrečena za krivično djelo nasilja u porodici, no presuda je poništena.

On je istakao da se već dvije i po godine bori za pravdu, za istinu, za djecu i da niko ne doživi ono što je njegova porodica doživjela.

- Borim se radi djece naše da se to nikada ne ponovi, da bude opomena. 4. jula 2021. sestra mi je nastradala, 2. septembra 2021. otac mi preselio, nakon svega što se desilo, nije mogao izdržati. I danas moja borba traje zbog njenog djeteta. Curica je sa mnom, ostala je, to dijete je krenulo u 1. razred, jutros sam je u školu ostavio i jutros treba neko da joj kaže "Babi ti poništili presudu". Ja to ponovo ispočetka proživljavam. Žalosno, žalosno za našu državu - kazao je Kadić.

Posebno je naglasio da je žalosno što se ovo dešava u trenutku kada se sve više ukazuje na borbu protiv femicida, nakon niza brutalnih ubistava žena u BiH.

- Mi se borimo protiv femicida, a onda se njemu poništava kazna. Je li to ohrabrenje tim ljudima da nastave to činiti, da nema ruke pravde za njih - upitao je Kadić.

Brutalno ubistvo ispred porodice

Eldin Hodžić je 4. jula 2021. godine u poslijepodnevnim satima hicem iz pištolja brutalno ubio suprugu Almu Kadić. Alma je ubijena ispred kuće koju su koristili njeni roditelja u Boljakovom Potoku. Nakon nasrtaja na njenu majku i prijetnji oca, Hodžić je Almi zadao nekoliko udaraca, zatim je pištoljem udarao po glavi, a potom joj je pucao u potiljak. Na tijelu nastradale pronađeno je 18 povreda od čega su dva udarca pištoljem po glavi. Tu je bilo prisutno i dijete.

Inače, Hodžić je već nakon trećeg mjeseca od vječanja u januaru 2017. godine počeo sa psihičkim i fizičkim zlostavljanjem supruge koja se na kraju s djetetom odvojila od njega i otišla roditeljima. U policiji i centrima za socijalni rad postoje brojne prijave koje je podnosila protiv svog supruga, zbog čega je njemu dva puta Općinski sud izricao mjere zabrane približavanja, praćenja i kontaktiranja supruge, a i novčano je kažnjen.

On se na sve to oglušio i nastavio sa uhođenjem u zlostavljanjenjem sve do 4. jula 2021., kada ju je usmrtio.

Ovakvi slučajevi trebali su biti opomena bh. društvu da se nasilje u porodici, a naročito nasilje nad ženama ni po koju cijenu ne smije tolerisati, te da se prema ovakvim osobama kaznena politika mora pooštriti da bi se spriječile tragedije poput ove.