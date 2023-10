Teška nesreća u Veneciji: Autobus pao s nadvožnjaka, 21 osoba poginula

U velikoj autobuskoj nesreći u Veneciji poginula je 21 osoba, dok je više desetina povrijeđeno.

Nesreća se dogodila kada je autobus sletio sa nadvožnjaka Liberta i poslije deset metara pao na željezničku prugu i zapalio se.

Svjedok: Čulo se snažno kočenje, a zatim tup udarac

- Čuo sam snažno kočenje, mislio sam da je voz. Zatim buka sudara, tup udarac. Uzbunio sam se i pogledavši van, vidio sam dim i čuo ljude kako zovu upomoć - ispričao je svjedok nesreće za LaPresse. Tvrdi kako je bio u sobi u trenutku same nesreće, ali je odmah dojurio na mjesto događaja kako bi shvatio šta se dogodilo.

- Dok sam dolazio do autobusa, vrisci su se pretvorili u užasavajuću mrtvačku tišinu. Htio sam pomoći, ali su me spriječili prijatelj i policajka, jer je autobus još bio u plamenu i postojala je opasnost od eksplozije - dodao je. Istaknuo je kako je tamo ostao do dolaska pomoći, koja je stigla nakon dvadesetak minuta.

Identificirano sedam žrtava nesreće

Među identificiranim žrtvama nesreće autobusa u Mestreu pet je ukrajinskih državljana, Nijemac i vozač autobusa Italijan, potvrdio je prefekt Venecije Michele Di Bari za ANSA-u. Nesreću je preživjelo 18 putnika koji su povrijeđeni i smješteni u raznim bolnicama u Venetu: devet u Trevisu (uključujući dvoje maloljetnika), četiri u Mestreu, jedan u Miranu i jedan u Dolu.

U bolnici all'Angelo u Mestreu, prefektura je otvorila prihvatnu tačku za porodice žrtava koju čine 4 psihijatra i 2 psihologa.

Među 18 povrijeđenih osoba u nesreći autobusa u Mestreu su "Ukrajinci, Francuz, Hrvat i Nijemac", izjavio je za Rai prefekt Venecije Michele Di Bari.