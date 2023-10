Aleksandar Miljatović bio na mjestu zločina dva dana prije likvidacije Radenka Bašića?

Saslušanjem svjedokinje u Sudu BiH nastavljeno suđenje Daliboru Railiću, Aleksandru Miljatoviću, Igoru Repajiću, Harisu Gredelju, Mirjani Vujović, Željku Simiću i Goranu Gvozdenu, koji se, između ostalog, terete za organizirani kriminal, ubistvo načelnika prijedorske policije Radenka Bašića 21. marta 2022. godine, te za pranje novca i šverc droge.

Dala izjavu

Vijeće je zabranilo objavu identiteta svjedokinje koja je jučer saslušana na okolnosti da je, dva ili tri dana prije ubistva Bašića, u večernjim satima ispred zgrade Geodetske uprave u Prijedoru vidjela muškarca koji liči na optuženog Aleksandra Miljatovića. Kako se moglo čuti, riječ je o lokaciji koja je više od 200 metara udaljena od mjesta zločina.

Svjedokinja je, 18. ili 19. marta 2022. godine, oko pola devet navečer pored parka u naselju Pećani ugledala muškarca okrenutog leđima koji je gledao u telefon. Na sebi je imao crne patike, donji dio sive trenirke i crnu šuškavu duksericu s kapuljačom na glavi.

- Strah me obuzeo, mislila sam da će me napasti, zračio je negativno - kazala je svjedokinja, koja je istakla da je, uprkos strahu, ipak produžila prema muškarcu očekujući napad. On se, dok je prolazila pored njega, okrenuo i uputio joj direktan pogled.

Muškarac je nije napao, već je produžio prema parkingu. Kada je čula za ubistvo Radenka Bašića, javila se poznaniku u policiji, a kasnije je dala i izjavu o ovom susretu. U aprilu 2022. bila je na prepoznavanju te ukazala na osobu koja je ličila na muškarca kojeg je srela, a to je bio optuženi Miljatović.

Svjedokinja je u dva navrata ponovila da ona nije sigurna potpuno da li je to ta osoba, već da liči na muškarca kojeg je srela tu noć.

Imao bradu

Odgovarajući na pitanje Miljatovićevog advokata Radeta Ćulibrka, koji ju je ispitivao o visini, težini i građi muškarca, svjedokinja je kazala da je muškarac imao bradu od centimetar kada ga je srela, a da je na prepoznavanju imao dužu bradu.

Svjedokinja je kazala da ni prije ni poslije tog muškarca nije srela u Prijedoru. Također je negirala da je vidjela fotografiju Miljatovića u medijima.