Direktor Rusmir Isak za "Avaz": Izudin Tahirović sinoć doveden u KPZ Zenica

Tahirović je i ranije u dva navrata bio na slobodi i u oba slučaja rješenja je donosio Kantonalni sud Sarajevo. Bio je na slobodi u periodu od 26. marta do 26. aprila 2021. godine, te od 4. novembra 2022. do 4. februara 2023. godine.

- On je oko ponoći doveden kod nas i tek tada smo i obaviješteni o njegovom lišenju slobode. On je sada u pritvoru, a nakon toga će nastaviti s izdržavanjem kazne – kazao je direktor Isak za „Avaz“.

Direktor KPZ-a Zenica Rusmir Isak istakao je da je svaku odluku o izlasku Tahirovića na dopust donosio Sud, a ne Uprava KPZ-a.

- Njega je Sud nekoliko puta pustio, a on kod nas uopće nema pozitivno mišljenje, on nema ni izlaska u grad, ni vikenda, ništa. Svaki put kad je izašao, to je bilo na osnovu odluke Suda. Što se tiče Uprave KPZ-a Zenica, on ide u dva kvadrata i nema mu napolje. To bi bilo i da se vratio s dopusta, a da ništa nije uradio, jer još nije stekao uvjete za tu vrstu pogodnosti - kazao je Isak.

Izdržava kaznu

Izudin Tahirović osuđen je na 17 i po godina zatvora zbog ubistva Mirze Raščića. Ubistvo, koje je uznemirilo javnost u BiH, dogodilo se 16. aprila 2015. godine u prostorijama Udruženja navijača FK Željezničar na stadionu Grbavica.

Vrhovni sud FBiH izrekao je pravomoćnu presudu Tahiroviću u septembru 2017. godine, kada mu je kaznu smanjio s 20 na 17,5 godina zatvora.