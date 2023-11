Video / Grupa sijala strah u modričkim kafićima: "Šta se radi ovdje, gdje je Crv, crvić mali"

Facebook

Zatim govori "Evo ti Vlado" i daje telfon momku do sebe, koji potom priča:

- Slušaj me ovako, do pet sati po podne imaš vremena da okreneš Tupešu na telefon. Dao si reč bratu Tupeši da nećeš puštati ovog cinkaroša u vanilu, a svaki dan je viđen tamo. Do pet sati popodne da si pozv'o Tupešu, preporučujem ti ranije. Ja do pet ne idem odavde, ako do pet Tupeša ne dobije poziv-, govori momak kome je Vidović dao telefon a potom se snimak prekida.

O ovome se oglasila i Policijska uprava Doboj. Naveli su da pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj preduzimaju sve mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti događaja koji su prikazani na video snimcima objavljenim na društvenim mrežama u kojima je prikazano prijeteće ponašanje grupe lica u nekoliko ugostiteljskih objekata na području Modriče, kao i utvrđivanja elemenata krivičnog djela.

Naveli motiv dolaska

- Policijskoj stanici Modriča, kao ni Policijskoj upravi Doboj niko nije prijavio navedeni događaj koji je prikazan na video snimcima Policijski službenici Policijske stanice Modriča su 31.oktobra ove godine operativnim radom na terenu uočili više nepoznatih lica koji se kretali u grupi na području Modriče , te su iste pozvali u Policijsku stanicu , utvrđen im je identitet. Lica su u izjavi naveli motiv dolaska na područje ove opštine. Tom prilikom izvršeni su pregledi navedenih lica, kao i vozila koja koriste isti i tom prilikom nisu pronađeni predmeti koji potiču iz prekršaja ili krivičnog djela - navodi se u saopštenju i dodaje da su lica uz pratnju policijskih službenika napustili područje opštine Modriča u pravcu Bosankog Šamca.

Prema nezvaničnim informacijama lica sa snimka su Ljuban Vidović Hofman i izvjesni Vlado. Kako saznajemo oni su navodno u Modriču došli da uruče poklone djeci svog druga.