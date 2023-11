Emela Žuga poslala pismo iz KPZ-a Tuzla: Sunita nije žrtva, ona je mene fizički napala

- Izdržavam kaznu za nenasilna krivična djela, majka sam troje djece i ništa me ne povezuje s kriminalnim organizacijama, za razliku od Sunite Hindić. Meta njenih postupaka sam postala u trenutku kada je istražni postupak razotkrio sve njene mreže i postupke unutar KPZ-a, a kojima sam svjedočila, i nužno je bilo da me diskreditira i predstavi sebe kao žrtvu prije nego što se potvrde sve informacije - napisala je Žuga.

Ona tvrdi da je u disciplinskom postupku utvrđeno da je Sunita nju fizički napala, a ona joj je uzvratila psovkama.

- Svoju samicu sam od sedam dana prihvatila kao kaznu shvatajući da sam se spustila na njen nivo sa psovkama. To mi ne daje za pravo da psujem disciplinsku komisiju, optužujem da će me ubiti, ne okrivljujem druge osuđenice koje su dale izjavu, da su primorane od straže da lažu. Njen pokušaj da uništi trud kolektiva u stečenim vikendima i uslovima da bi inscenirala razlog za premještaj u KPZ Mostar teško da će je dovesti do uspjeha - kaže Žuga.

Ugrozila mir

Ona napominje da je Sunita Hindić osoba koja je dobila veliku podršku KPZ-a Tuzla, posebno odgojne službe koja ju je ponovo podržala da se vrati na radno mjesto u odjelu, a s kojeg je, kako navodi, “zloupotrebom navela stražara na krivično djelo”.

- To je osoba koja je ugrozila mir naših porodica pričom o teroru u KPZ-u - navodi Žuga, najavivši tužbu protiv Hindić zbog fizičkog napada i klevete.