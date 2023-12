Ivan Begić prijavio da ga je fizički napao Goran Suvara

Ivan Begić, bivši odbornik u Skupštini Grada Banja Luka i vlasnik Tok TV, prijavio je jučer policiji da ga je fizički napao Goran Suvara, piše Gerila.info.

Prema informacijama iz Policijske uprave Banjaluka, prijavu su zaprimili oko 14:00 sati.

- Napad je prijavljen. Još utvrđujemo okolnosti cijelog slučaja. Trenutno ne možemo da Vam damo više informacija - kaže za Gerilu portparolka Policijske uprave Milana Stojanović.

Psovao majku

Ona nije htjela ni da kaže da li je Suvara priveden, uz napomenu da će naknadno imati više informacija.

I sam Ivan Begić kaže da mu je nešto prije 14 sati neko zvonio na vrata, te da je izašao sa stativom od kamere u ruci.

Prema njegovim riječima, na ulazu ga je sačekao Suvara, koji mu je, kako kaže, psovao majku p*****ku, te mu prijetio.



Begić dodaje da ga je nakon toga Suvara udario u glavu, te da je i on njega udario u samoodbrani stativom u stomak, nakon čega ga je Suvara više puta udario.

Udario više puta

- Ugurao me u dvorište, savio me, te me udario više puta. Dok smo se borili, ispao mu je telefon, koji sam zgrabio i bacio više puta. Nakon toga, on je pobjegao, a ja sam pozvao policiju - kaže Begić za Gerilu.

Kako je rekao, sve je dokumentovano i u videosnimku, a koji je naknadno dostavio portalu Gerila.

Na kratkom snimku od 30-ak sekundi s nadzorne kamere se ne vidi kompletan događaj, ali se vidi tučnjava u dvorištu gdje se nalazi Tok TV u Banjoj Luci.

Inače, Begić je protiv Suvare u proteklom periodu podnio više krivičnih prijava.