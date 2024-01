Sarajka optužena da je podvodila djevojčicu u banjalučkim stanovima

Sarajka E.V. optužena je da je podvodila na prostituisanje maloljetnicu u banjalučkim stanovima, ali i drugim mjestima.

U ovom slučaju pod istragom je i policajac Z.P. iz Banje Luke, koji je s njom uhapšen zbog spolne zloupotrebe žrtve.

Uhapšeni prošle godine

Naime, Okružno tužilaštvo Banja Luka tereti Sarajku E.V. za krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju, a optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Banjoj Luci.

U fazi istrage je predmet protiv Z.P. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.

Inače, Sarajka i policajac Z.P. uhapšeni su prošle godine u julu u akciji banjalučke policije.

Mediji su tada prenijeli da je policajac od E.V. tražio da na ime zakupnine apartmana plati D.M. i više puta u periodu od 18. do 25. jula kontaktirao E.V. i tražio da isplati novac.

Navodno je djevojčicu u tom apartmanu Sarajka podvodila muškarcima i od njih za to uzimala novac.

Pojavljivale su se i informacije da je E.V. maloljetnicu dovela u Banju Luku iz Sarajeva kako bi je tu podvodila za novac, koji bi optužena uzimala.

Pretresi na više lokacija

Međutim, detalji ovog gnusnog čina nisu saopćeni radi zaštite maloljetne žrtve.

Policija je prilikom hapšenja na više lokacija u Banjoj Luci pretresla stambene i druge prostorije koje su oni koristili i pronašla određene predmete koji će biti dokaz na sudu.

Kako je tada saopćeno iz Policijske uprave Banja Luka, Z.P. će biti suspendovan iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i protiv njega ce biti pokrenut unutrašnji postupak.

Inače, ukoliko se dokaže krivica, Sarajku čeka višegodišnja kazna zatvora jer Krivični zakonik RS za navođenje djeteta na prostituciju predviđa kaznu od jedne do osam godina zatvora.

Kada je riječ o policajcu, za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja predviđena je kazna od jedne do 10 godina, odnosno od dvije do 12 godina, a za spolnu zloupotrebu djeteta starijeg od 15 godina od dvije do osam godina, pišu Nezavisne novine.