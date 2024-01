Muškarac sa snimka: Nisam nikakav provalnik, u blizini sam radio za dnevnicu, nisam znao koji je ulaz

Građani Općine Stari Grad Sarajevo prije dva dana poslali su nam snimku videonadzora od 9. januara na kojoj je muškarac koji im je bio sumnjiv jer je u ulici Mula Mustafe Bašeskije pokušavao da otvori vrata na kućama.



Iscurila mu baterija u telefonu

Redakciji portala „Avaza“ obratio se muškarac iz Zenice (identitet poznat redakciji op. a.) koji se prepoznao na tom snimku i želi da demantira da je pokušavao provaliti u obližnje kuće, te tvrdi da je u blizini obavljao građevinske radove.

- Došli smo privatno raditi jednom čovjeku invalidu, ima apartmane i ispred ulaza rušili smo jednu šupicu, prevozili cigle. Došao sam s ekipom momaka, radio. To je u ulici Mula Mustafe Bašeskije, ima ulaz, skrivena vrata. Pošto je čovjek invalid mora imati ravan ulaz, ne znam tačno koji je ulaz. Došao sam tu, radio, uzeo pare i otišao - navodi on.

Na konstataciju da postoji snimak, ovaj Zeničanin je kazao da je na par ulaza zvonio na interfon.

- Zvonio sam svima da mi neko otvori haustor da uđem, jer ja čim uđem, otvorim vrata u haustoru, znam odmah jesam li potrefio pravu zgradu ili nisam, a telefon mi nije radio, baterija mi nije valjala. Imam svjedoke, djevojka u Lutriji gore pored zgrade dala mi je da uključim telefon u punjač. Pitao sam ispred ulaza gdje sam zvonio i u radnjama da uključim telefon u punjač da javim ljudima da momak izađe po mene i nije mi niko dao, to je nešto što je bilo iznenađujuće za mene. Odem u Lutriju, djevojka mi da, upalim telefon, javim se i momak je došao po mene. Taj radni dan smo završili i ja sam otišao. I jučer sam čitav dan radio na istoj adresi - objašnjava Zeničanin.

Išao u policijske stanice

Napominje da je išao i u policiju da demantuje da on nije nikakav provalnik.

- Išao sam u Policijsku stanicu Novi Grad, kome god sam se javljao samo me prebacuju iz policijske stanice u stanicu, kažem dajte ljudi da skinem tu sramotu nisam ni nasilnik ni provalnik, a ispalo je tako. Išao sam da vidim ko me je prijavio, da demantujem, to nije uredu, ja nisam nikakav provalnik već obični građanin koji je došao da zaradi dnevnicu - tvrdi Zeničanin.