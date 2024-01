Ovako su izgledali posljednji trenuci trudne Albanke koju je ubio muž

Prijatelj čovjeka koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio svoju trudnu suprugu Džordžiju u Solunu, ispričao je kako se dogodio zločin koji je potresao cijelu Grčku.

On je ispričao da ga je Džordžijin, koja je porijeklom Albanka, muž pozvao 1. januara u 15.50 sati i zamolio ga da oko 20 sati dođe u njihovu kuću, ali da sa sobom ne ponese telefon.

Lažna pljačka

Kada je došao kod njega prijatelj ga je zamolio da izvedu lažnu opljačku Džordžije, a zatim mu je iznio detaljan plan kako da to urade.

Albankin muž mu je rekao da ide po ženu koja je na poslu, a da njen prijatelj kada uđu u stan zaskoči trudnu Džordžiju s leđa i stavi joj ruku na usta.

- Dao mi je nož i rekao mi je da joj zaprijetim - rekao je prijatelj.

Kada su stigli u stan, prijatelj ih je čekao sakriven u dnevnoj sobi.

Kada je Džordžija ušla u stan on ju je napao s leđa, lijevu ruku joj je stavio na usta, a desnom je stavio nož na njeno grlo.

Zatim ju je na silu odveo u spavaću sobu. Tada su joj stavili lisice na ruke i povez na rukama i očima.

- Oteo mi je nož i rekao mi je da napustim stan i odem do automobila. Desetak minuta kasnije sišao je do mene i zamolio me je da dođem u stan i pomognem mu. Kada sam ga pitao šta se dogodilo rekao mi je da je Džordžija mrtva. Ušli smo u stan i tada sam je zatekao kako leži na krevetu u lokvi krvi - rekao je saučesnik.

Poslao poruku njenoj majci

Zatim su, kako se sumnja, muž (39) i njegov prijatelj (34) vratili u stan u kojem su promijenili dušek na krevetu pokušavajući da uklone sve tragove ubistva.

Ujutru je sa Džordžijinog telefona njenoj majci poslao poruku u Džordžijino ime.

- Dobro jutro mama, Neću moći sada da dođem jer idem odmah na posao. Mužu ništa nisam rekla, on zna da ću doći kući. Vidimo se kasnije, sada imam posla - glasila je poruka koju je njen muž poslao majci.

Nakon ubistva, prijatelj je želio da ode u policiju i preda se, međutim, Džordžijin suprug ga je u tome spriječio.

Osumnjičeni muž negirao je svoju umiješanost u ubistvo koje se dogodilo u novogodišnjoj noći i tvrdio je da nije znao da mu je supruga ubijena, ali je kasnije pronađen njegov otisak koji ga vezuje za svirep zločin.

- Nisam umiješan u ubistvo, nisam znao ništa. Bio sam kod kuće i spavao sam. Očigledno je sve uradio moj prijatelj pošto je on ukazao na mejsto zločina i gdje se nalazi njeno tijelo - izjavio je muškarac.

Drugooptuženi, 34-godišnji muškarac, izjavio je da nije imao za cilj da ubije ženu, već da je te noći želio samo da je opljačka.

- Klijent nije imao nikakvu ciljanu namjeru i motiv za ubistvo - rekao je advokat osumnjičenog muškarca.