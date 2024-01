Muhidin Raščić godinu nakon smrti sina Almira: Nadam se da će ubica biti otkriven dok sam živ

Prošla je godina otkako je u UKC-u Sarajevo izgubio bitku za život, a istraga u slučaju ubistva Goraždanina Almira Raščića još ne daje rezultate. U večernjim satima 13. januara prošle godine Raščić je napadnut u pasažu zgrade u kojoj je živio.

Zrno i čahura

Dok se kretao prema automobilu na parkingu ispred zgrade, nepoznati počinilac pucao mu je u glavu, a naknadno pronađeni deformirano zrno i čahura ispaljenog metka pokazali su da je ubica koristio pištolj “tetejac” kalibra 7,62 milimetra. Almir je preminuo deset dana nakon ranjavanja.

- Prošla je godina otkako se to desilo, oni kažu da se nešto radi, ali o tome nikog ne obavještavaju. Kompletna javnost se pita hoće li to biti rasvijetljeno, ali ja ne gubim nadu. Nadam se da će se to otkriti dok sam živ, a ima ona narodna: „Nebo i zemlja su se zakleli da se istina ne može sakriti“ - kazao je za “Avaz” Almirov otac Muhidin Raščić.

Nepoznat motiv

Prema podacima Tužilaštva BPK Goražde, do sada su, između ostalog, izvršena vještačenja ove vrste pištolja u vlasništvu osoba iz kriminalnog miljea iz Goražda, ali i iz drugih gradova. Vršena su poligrafska ispitivanja svih osoba koje se mogu dovesti u vezu s ovim krivičnim djelom, ali konkretni dokazi koji bi rasvijetlili motiv i počinioce još nisu poznati.

U istragu su uključene i druge policijske agencije, SIPA, OSA i FUP, a u porodici ne gube nadu da će krivac konačno biti pronađen.

Almir Raščić je bivši nogometaš Željezničara, Veleža, Olimpika, Goražda i Azota. Po završetku sportske karijere bavio se ugostiteljstvom.