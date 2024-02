Državljanin BiH na sudu u Beču zbog napada na komšinicu: Kaže da je bio pijan i da se slabo sjeća te noći

Državljanin Bosne i Hercegovine pojavio se danas pred sudom u Beču kako bi odgovorio na optužbe za napad na komšinicu u opštinskoj zgradi u jednoj bečkoj četvrti, prenose Nezavisne novine.

Naime, sve se desilo aprila prošle godine kada se, prema riječima optuženog, vraćao iz izlaska u grad. On tvrdi da ga je stepeništu zgrade “zaskočio” partner 56-godišnje komšinice i počeo da ga snima mobilnim telefonom. On je, navodno, burno odregovao, ali tvrdi da nije nikoga udario niti napao. Štaviše, on je odgovorio da ne zna ni za šta se tereti, jer se zbog alkoholisanog stanja slabo čega sjeća te noći.

Ipak, ostaje pri svom da nikoga nije napao. Na pitanje sudije da li je ranije imao sukob sa komšinicom, odgovorio da su imali nekih verbalnih sukoba, jer on zbog posla rano ustaje, a ona svaku noć ili pomjera namještaj ili ima glasan odnos sa partnerom. Na sudu se danas pojavila i komšinica, inače mađarska državljanka, a koja je odbila da svjedoči u njegovom prisustvu jer ga se boji.

Ona je osporila njegov iskaz govoreći da su oni samo izašli ispred vrata i snimili ga, jer je pijan pravio buku u zgradi. On je tada navodno uzeo telefon od nje i razbio ga. Optuženi je na kraju rekao da mu je žao zbog incidenta i zatražio izvinjenje jer je bio pijan. Tužilac je zatražio kaznu srazmjernu djelu, ali i rekao:

- Sa krivične tačke gledišta ovo nije težak slučaj, ali moralno i društveno je, naravno, za svaku osudu. Ali to morate sami da riješite.