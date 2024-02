Sado Đugum na ročištu: Nisam znao da je bila maloljetna, nisam je podvodio

U Kantonalnom sudu u Mostaru nastavljeno je suđenje Sadi Đugumu (46), optuženom za organizirani kriminal, u vezi s drugim krivičnim djelima, među kojima, navođenje na prostituciju i trgovina ljudima. Tako je Đugum, prema prijedlogu svoje odbrane advokata Dragana Barbarića i Emira Karače, više od tri sata svjedočio u svoju korist.



Intimni odnosi

Đugum je govorio o tome da se bavio trgovinom, odnosno prodajom automobila, kao i nekretnina, osiguranjem estradnih ličnosti, da je organizirao borbe u kavezima, a kao crticu iz svoje biografije, naveo je i to da je glumio u filmu „Hajduk“, o hajdučkom junaku Mijatu Tomiću, čiju je realizaciju i finansijski pomogao.

Za tada maloljetnu S. H. je ustvrdio da ju je upoznao putem društvenih mreža, a da su fizički kontakt ostvarili 2015. godine, te da su od tada imali „od pet do devet intimnih odnosa“. Rekao je da nisu bili u vezi, da je on, inače, živio avanturistički, da je imao više djevojaka s kojima je imao odnose, „jer se nije htio vezati“.

Kazao je da se ona u njega zaljubila, a negirao je da ju je podvodio. Međutim, priznao je da ju je jednom prilikom vozio u Beč, na njenu molbu, gdje se trebala naći s nekim rođakom ili poznanikom, njemu nepoznatim, te da je, nakon što joj se taj nije javio, počela histerisati, ali je on otišao u svoj stan. Poslije je, rekao je, saznao da je bila uhapšena.

Direktorica uhapšena

Na pitanje predsjedavajuće Sudskog vijeća Danijele Dalipagić-Rizvanović je li tada znao da je bila maloljetna, odgovorio je da nije. Naveo je da mu je bilo poznato to da je imala seksualne odnose za novac, „tako su ljudi pričali“, ali da joj on nije za to plaćao.

Za Nejru Jusufović, koja je ranije kao svjedokinja potvrdila da se za Đuguma bavila prostitucijom, rekao je da ju je prvi put vidio u sudnici.

Naveo je i da S. H. nikada nije živjela s njim, kao i da mu nije poznato da je A. B., za koju je, prethodno, naveo da je u Sarajevu bila direktorica njegove firme, bila hapšena zbog prostitucije.

Sutkinja ga je, s obzirom na to da je prilikom hapšenja kod njega pronađen kokain, pitala da li konzumira tu drogu, na što je odgovorio: „Ponekad.“



Optužba će 8. marta iznijeti završne riječi.

Živio i u Njemačkoj

Od 2012. pa sve do skoro 2018. godine živio je u Njemačkoj, u Dizeldorfu, ali i u Tomislavgradu i Sarajevu, Beogradu, gdje je imao zaručnicu, kao i u Beču. Naveo je da je u Sarajevu 2017. u zgradi na Novoj Otoci unajmio stan, kao i prostor za svoju firmu za nekretnine. Nakon što je firmu zatvorio, a u međuvremenu se posvetio porodici zbog bolesti oca, rekao je da je svoju sadašnju suprugu upoznao 2018. godine te da su od tada živjeli u Mostaru.