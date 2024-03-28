U nastavku operativne akcije "Meta 2" pronađeno više od 5 kilograma droge i oružje

Postupajući prema naredbama Općinskog suda u Zenici u nastavku operativne akcije "Meta 2", u poslijepodnevnim satima jučerašnjeg dana i danas u ranim jutarnjim satima, policijski timovi Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona izvršili su pretrese na 16 lokacija u Zenici, dok su pripadnici MUP-a RS izvršili pretres na jednoj lokaciji u Banjoj Luci.



Aktivnosti u okviru akcije "Meta 2" se poduzimaju pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstvom unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Izvršeni pretresi na više lokacija

Pretresi objekata i lica na navedenim lokacijama se vrše s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku, kao i lociranja i lišenja slobode lica koja su meta akcije, a koja se sumnjiče za izvršenje krivičnih djela; " Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", "Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga", "Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija", "Teška krađa" i krivičnog djela iz člana 52. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona.

U naznačenim aktivnostima slobode je lišeno dvanaest lica koja se sumnjiče za izvršenje gore navedenih krivičnih djela, dok se za jednim licem intenzivno traga.

Lica lišena slobode su; K.A. rođen 1980. godine, I.A. rođen. 1992. godine, A.A. rođen 1983. godine, K.A., rođen 1985. godine, S.R. rođena 2002. godine, T.A. rođen 1992. godine, M.S. rođen 1978. godine, V.A. rođen 1990. godine, D.S. rođen 1992. godine, B.V. rođen 1990. godine, svi iz Zenice, te S.M. rođen 1990. godine iz Gradačca i J.T. rođena 1990. godine iz Banje Luke.

Jedanaest lica lišenih slobode je nakon izvršenih pretresa sprovedeno u službene prostorije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada, dok se kriminalistička obrada nad osumnjičenom J.T. vrši u prostorijama Policijske uprave Banja Luka.

Pronađena droga i oružje

Pretresima stambenih i drugih objekata koje su koristila lica lišena slobode pronađeno je i oduzeto sljedeće;

1) Praškasta materija koja asocira na opojnu drogu spid, ukupne težine 3000 grama

2) Praškasta materija koja asocira na opojnu drogu heroin, ukupne težine 111 grama

3) Biljna materija koja asocira na opojnu drogu marihuana, ukupne težine 2400 grama

4) Tablete koje asociraju na opojnu drogu ekstazi u količini 306 komada

5) Četiri digitalne vage za precizno vaganje

6) Novac u iznosu od 5750,00 konvertibilnih maraka

7) 14 mobilnih telefona

8) Tri puške

9) Sedam pištolja, te određena količina puščane i pištoljske municije

10) Motorna pila, marke Stihl

11) Dva seta aku bušilica

Nakon završene kriminalističke obrade lica lišena slobode će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona Zenica na dalje postupanje.



