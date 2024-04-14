Tragedija u Srebreniku: Jedna osoba poginula u požaru koji je izbio u skladištu firme "Dom Smreka"

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona objavili su detalje velikog požara kod Srebrenika kojom prilikom je jedna osoba poginula.
- Danas 14.05.2024, godine, Operativni centar Uprave policije MUP TK- a obaviješten je od strane dežurnog PS Srebrenik, da je u 14:25 sati prijavljen požar na objektu "Dom Smreka" d.o.o Srebrenik.
Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici PS Srebrenik, dežurna ekipa SHMP Doma zdravlja Srebrenik i pripadnici PVJ Srebrenik, gdje je zatečeno povrijeđeno jedno lice, koje je prevezeno u prostorije SHMP Srebenik, ali je uslijed zadobivenih povreda na žalost preminulo. Smrt je potvrdio ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Srebrenik a radi se o N.K.(51) iz Rapatnice.
U međuvremenu, oko 16,25 sati požar je lokalizovan. O događaju je takođe obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a na mjestu događaja nalaze se i istražitelji OKP PU Srebrenik.
- Uviđajem će rukovoditi dežurni tužilac, a isti će, po nalogu i pod nadzorom tužioca izvršiti istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a i inspektor za protivpožarnu zaštitu, kada se za to steknu uslovi - saopćeno je iz MUP-a TK.
Zbog udisanja štetnih gasova prolikom intervencije, zbog povreda su se u SHMP Doma zdravlja Srebrenik javila četiri vatrogasca PVJ Srebrenik, nakon ukazivanja medicinske pomoći, dva su upućena na kućno liječenje a dva u JZU UKC Tuzla, Kliniku za plućne bolesti.