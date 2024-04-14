Tragedija u Srebreniku: Jedna osoba poginula u požaru koji je izbio u skladištu firme "Dom Smreka"

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona objavili su detalje velikog požara kod Srebrenika kojom prilikom je jedna osoba poginula.



- Danas 14.05.2024, godine, Operativni centar Uprave policije MUP TK- a obaviješten je od strane dežurnog PS Srebrenik, da je u 14:25 sati prijavljen požar na objektu "Dom Smreka" d.o.o Srebrenik.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici PS Srebrenik, dežurna ekipa SHMP Doma zdravlja Srebrenik i pripadnici PVJ Srebrenik, gdje je zatečeno povrijeđeno jedno lice, koje je prevezeno u prostorije SHMP Srebenik, ali je uslijed zadobivenih povreda na žalost preminulo. Smrt je potvrdio ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Srebrenik a radi se o N.K.(51) iz Rapatnice.