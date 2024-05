Jezivi detalji ubistva brata Vojina Mijatovića: Skakali mu po glavi i pokušali ga zapaliti bakljom

Đorđe Mijatović (40), brat potpredsjednika Vlade FBiH i federalnog ministra Vojina Mijatovića, ubijen je jučer u parku na Voždovcu, a kako je objavio portal "Avaza" obdukcija je pokazala da mu je pukla lobanja uslijed udaraca u glavu.

"Telegraf" navodi da je do pucanja lobanje došlo jer su mu osumnjičeni skakali po glavi i htjeli ga zapaliti bakljom.

- On je izašao da odbrani dijete, oni su ga zaskočili, skakali mu nogama po glavi, htjeli da ga zapale bakljom, ali to nisu uspjeli, eto, uradili su mu sve što su mogli. On se nikad nije potukao. Strašno, iza njega je ostalo dvoje djece - rekao im je sagovornik blizak istrazi.

Nakon vijesti da je u Urgentnom centru u Beogradu umro Đ.M. oglasili su se MUP i Više javno tužilaštvo u Beogradu.



Podsjećamo, do tučnjave je došlo oko 18 sati u parku na Voždovcu, a Mijatovića je pozvao sin jer mu grupica mladića nije željela vratiti loptu. Tada je došlo do tučnjave, nakon koje je otišao do zgrade gdje mu je pozlilo.

Dva sata kasnije je umro u bolnici.