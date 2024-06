"Novosti" objavile nove detalje sa svjedočenja huligana koji su optuženi za ubistvo brata Vojina Mijatovića

Dječaka poznajemo odranije. Tog popodneva smo mu dali novac da ode do prodavnice i kupi nam po vodu i krem-bananicu. Poslije izvjesnog vremena on se vratio sa flašicama vode, ali bez čokolade. Tada smo mu uzeli loptu i nismo htjeli da je vratimo. On je otrčao kući.

Ovo su, kako saznaju "Novosti", pored ostalog, tokom saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, u Odjeljenju za maloljetnike, ispričala dvojica tinejdžera, optužena za teško ubistvo. Oni su osumnjičeni da su 26. maja, nogama i rukama nasmrt pretukli Đorđa Mijatovića (37), rođenog brata Vojina Mijatovića, potpredsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Udarci nogama po glavi i tijelu

Zločin se dogodio u parkiću, u Ulici Dragice Končar, na Voždovcu, oko 17.30.

- Dječakov otac je onda izašao iz zgrade, prišao mi i počeo da se svađa, u stilu kakvo je to ponašanje, što mu uzimate loptu - ispričao je mlađi tinejdžer i dodao "Onda mi je udario šamar i krenuli smo da se bijemo. Kada smo pali, ja sam ustao i onda smo ga udarali nogama po glavi i tijelu".

Poslije batinanja, Mijatović je bio izvjesno vrijeme svjestan, čak je hodao i pričao, ali mu je ubrzo postalo toliko loše, da je dobio epileptični napad. Prebačen je Urgentni centar, gdje je ponovo došlo do napada, a potom i infarkta. Ubrzo je preminuo. Obdukcija njegovog tijela pokazala je da je preminuo uslijed teških povreda glave i naprsnuća lobanje.

Prebijanje zabilježeno i na kamerama

- Prije tog događaja Mijatović nije bio bolestan, niti je ikad imao simtome epilepsije ili srčane probleme - navodi izvor "Novosti" iz istrage.

Brutalno prebijanje Mijatovića zabilježeno je i na kamerama, kao i bjekstvo dvojice tinejdžera poslije toga. Mlađi (15) je uhapšen sutradan, dok se stariji (16) predao dan kasnije. Inače, mlađi osumnjičeni ima debeo dosije u policiji i prijave za nasilje i tuče. U toku mu je suđenje u Višem sudu u Beogradu, Odjeljenju za maloljetnike, zbog učestvovanja u tuči. Optužen je da je bio dio grupe koja je napala jednog doktora i njegova dva sina, krajem decembra prošle godine u istom dijelu Voždovca, gdje je pretučen Mijatović.



Htio je da se umije

- Ni na kraj pameti mi nije bilo da je u životnoj opasnosti. Hio je da se umije, ali smo mu rekli da ako se umije i dođe policija, nema rezultata. Njegova supruga je pozvala policiju, a on joj je tada kazao da su imali baklju, ali da nije htjela da im se zapali - ispričala je žena koja je bila očevidac ovog tragičnog događaja.