Žena brutalno napadnuta u tramvaju: Siledžija ju tukao šakom po glavi i posjekao nožem

Redakciji „Dnevnog avaza“ obratila se S. S. iz Sarajeva koju je četvrtak u tramvaju brutalno napao njoj nepoznati muškarac pokušavši na kraju da joj naudi nožem. Slučaj je prijavila PU Novi Grad, a razlog napada je bio bizaran. Ženu je napao jer se usudila da mu odgovori nakon što je brutalno izvrijeđao njenu tetku koja se usudila, po njegovom mišljenju, „da se raširi na sjedištu“.



Tetka vrištala

- Tramvaj je bio pun muškaraca, jedino je prišao jedan momak, a u zaštitu na stajalištu Otoka pritekla su mi dvojica migranata. Da nije bilo njih, on bi me ubio. Nikakva mi pomoć mi nije pružena, sva sam u modricama i bojim se za svoj život – navela je S. S.

Napad se desio oko 19.40 sati u tramvaju koji se kretao od Čengić-Vile do Otoke. Prema riječima S. S., muškarac je ušao i sjeo do njene tetke koja se nalazila ispred nje na sjedištu.

- On je sjeo na stolicu, raširio se i rekao je mojoj tetki: „Šta si se toliko raširila, seljanko. Ovo je grad Sarajevo, ovo je moj grad. Šljegli ste odozgo“. Tetka se izvinila i ućutala. Ja sam rekla: „Ti da si rođeni Sarajlija, a sigurno nisi, jer Sarajlije ne razgovaraju i ne ponašaju se tako prema ženama“. On je na te riječi ustao govoreći: „Ti si seljanka, odakle si“. Odgovorila sam mu da sam rođena Sarajka i da znam da Sarajlije nisu takve. Pljunuo me je, unio mi se u lice i udarao me šakama po glavi i vratu, dok je tetka vrištala da mi se pomogne. Niko da se pomjeri, meni se sve zacrnjelo od udaraca, jedan momak je samo priskočio, viknuo je: „Ne“ i tad sam vidjela nož, izvadio ga je da me ubije. Imam posjekotine po ruci – ispričala nam je S. S.

Njenoj agoniji tu nije bio kraj, kada su izašli na Otoci, gledao je u nju i nije htio da ode dok mu se dvojica migranata nisu suprotstavila.

Jak udarac

- Gledao je u mom pravcu i nije htio da ode dok mu se migranti nisu suprotstavili. Na engleskom su mi rekli: „Mi ćemo te spasiti, sestro“ te se sukobili s njim, jednog od njih je posjekao nožem. Došla je policija i on je pobjegao. U mom rođenom gradu jedan idiot sebe naziva Sarajlijom, ono nije Sarajlija, on je nečovjek, monstrum i svi su stajali i gledali, prvi je taj momak prišao, on je dao izjavu – kaže S. S.

Ona navodi da je zadobila povrede na potiljku, ključnoj kosti i ramenu, te da joj, i pored činjenice da je govorila da je dobila jak udarac u glavu, na KUM-u nisu uradili CT, već je urađen rendgen, te je otpuštena bez terapije, uz nalaz da se radi o lakšim povredama.

Postoje snimci

Sa liječničkim nalazom iz KUM-a otišla je u PU Novi Grad gdje joj je, kako kaže, rečeno da ne mogu ništa učiniti ako ne podnese krivičnu prijavu.

- Na te riječi sam rekla da imaju snimci iz tramvaja i stanice na Otoci gdje postoje kamere, i da mogu vidjeti šta je meni učinjeno, momak je dao izjavu. Rekli su da ako ga uhvate mogu ga teretiti samo za nanošenje lakše povrede, a on je htio da me ubije, u pitanju je napad hladnim oružjem. Ako bih podnijela krivičnu prijavu on bi saznao gdje živim, a mene nema ko da zaštiti – kazala je S. S.

Saopćenje MUP-a KS

- Policijski službenici OKP PU Novi Grad obavili su razgovor s građankom S. S. na okolnosti fizičkog napada na nju od strane NN lica, a usljed kojeg je zadobila lakšu tjelesnu povredu. Imenovana se dva puta policijskim službenicima izjasnila „da trenutno ne može dati izjavu na zapisnik, te da će naknadno pristupiti u službene prostorije“ – naveli su za "Avaz" iz MUP-a Kantona Sarajevo, dodavši da je o svemu obaviješten tužilac Tužilaštva KS te da policijski službenici nastavljaju rad na ovom događaju.