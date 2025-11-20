Crnogorac na vrhu američke kompanije

Aljo Hot je čovjek koji je svoju karijeru izgradio predanošću, radom i vezama koje ga spajaju s rodnim krajem. Rođen u Gusinju, iz skromnog okruženja krenuo je put Italije pa dalje u Njujork, gdje su mu prve godine bile teške – bez podrške, ali sa snažnom željom da uspije i pomogne porodici. Radio je naporne dvostruke smjene kako bi školovao braću i brinuo o roditeljima. Njegov trud je vremenom prepoznat, pa je danas, nakon trideset godina u Americi, potpredsjednik velike kompanije ABM Industries sa više od 120.000 zaposlenih, piše CG Dijaspora. I pored poslovnog uspjeha, ostao je duboko vezan za Crnu Goru i posebno za Gusinje, koje smatra dijelom svog identiteta. Aljova priča je priča o pripadanju i ravnoteži između domovine i dijaspore, ambicije i korijena. Pokazuje da uspjeh nije udaljavanje od zemlje porijekla, već način da se ona nosi u sebi — u radu, dobroti i svakom povratku kući.

Prisjeća se da su njegovi prvi poslovi u Americi bili izuzetno teški. Došao je iz Crne Gore potpuno sam, bez poznatih ljudi i osjećaja pripadnosti, kao da je stigao na drugi svijet. U to vrijeme je malo naših živjelo u SAD-u, pa je počeo da radi u restoranima i na održavanju zgrada, najčešće čisteći nebodere. Kaže da su se naši ljudi tada najviše zapošljavali u građevini, ugostiteljstvu ili čišćenju poslovnih prostora. I sam je istovremeno radio dva posla – danju u restoranu, a noću u čišćenju – kako bi finansijski pomagao roditeljima i školovao braću. Bilo je veoma teško, ali se morao snaći i izboriti. Njegov napredak je počeo 1996. godine kada se zaposlio u kompaniji ABM Industries. Krenuo je kao običan radnik, a ubrzo je postao supervizor zgrade u kojoj je upravljao timom od oko 45 zaposlenih. Nakon što je ABM 1997. godine preuzeo firmu Ogden Allied, unaprijeđen je u area managera i tada je vodio oko 300 radnika i četiri zgrade u Svjetskom finansijskom centru u Njujorku. Od 1997. do 2001. obavljao je dužnost poslovođe u kompleksu World Trade Center, u zgradama koje su kasnije uništene tokom napada 11. septembra.