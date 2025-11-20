Crnogorac na vrhu američke kompanije

Aljo Hot je čovjek koji je svoju karijeru izgradio predanošću, radom i vezama koje ga spajaju s rodnim krajem. Rođen u Gusinju, iz skromnog okruženja krenuo je put Italije pa dalje u Njujork, gdje su mu prve godine bile teške – bez podrške, ali sa snažnom željom da uspije i pomogne porodici. Radio je naporne dvostruke smjene kako bi školovao braću i brinuo o roditeljima.
Njegov trud je vremenom prepoznat, pa je danas, nakon trideset godina u Americi, potpredsjednik velike kompanije ABM Industries sa više od 120.000 zaposlenih, piše CG Dijaspora.
I pored poslovnog uspjeha, ostao je duboko vezan za Crnu Goru i posebno za Gusinje, koje smatra dijelom svog identiteta.
Aljova priča je priča o pripadanju i ravnoteži između domovine i dijaspore, ambicije i korijena. Pokazuje da uspjeh nije udaljavanje od zemlje porijekla, već način da se ona nosi u sebi — u radu, dobroti i svakom povratku kući.
Prisjeća se da su njegovi prvi poslovi u Americi bili izuzetno teški. Došao je iz Crne Gore potpuno sam, bez poznatih ljudi i osjećaja pripadnosti, kao da je stigao na drugi svijet. U to vrijeme je malo naših živjelo u SAD-u, pa je počeo da radi u restoranima i na održavanju zgrada, najčešće čisteći nebodere.
Kaže da su se naši ljudi tada najviše zapošljavali u građevini, ugostiteljstvu ili čišćenju poslovnih prostora. I sam je istovremeno radio dva posla – danju u restoranu, a noću u čišćenju – kako bi finansijski pomagao roditeljima i školovao braću. Bilo je veoma teško, ali se morao snaći i izboriti.
Njegov napredak je počeo 1996. godine kada se zaposlio u kompaniji ABM Industries. Krenuo je kao običan radnik, a ubrzo je postao supervizor zgrade u kojoj je upravljao timom od oko 45 zaposlenih.
Nakon što je ABM 1997. godine preuzeo firmu Ogden Allied, unaprijeđen je u area managera i tada je vodio oko 300 radnika i četiri zgrade u Svjetskom finansijskom centru u Njujorku.
Od 1997. do 2001. obavljao je dužnost poslovođe u kompleksu World Trade Center, u zgradama koje su kasnije uništene tokom napada 11. septembra.
Oženjen je suprugom Nafijom i imaju troje djece – Aminu, Adisa i Adnana. Amina, koja ima 30 godina, udala se i ima dvoje djece, Sofiju i Eliona; njen suprug je Amerikanac makedonskog porijekla. Svo troje djece završilo je fakultete. Amina radi kao building manager u jednoj od vodećih firmi u Njujorku i Nju Džerziju, Adis je diplomirao finansije i zaposlen je u Blackstone Groupu, dok je najmlađi Adnan softverski inženjer. Aljo ističe da je veoma ponosan na svoju djecu.
I dalje radi u kompaniji ABM, firmi osnovanoj 1909. godine u San Francisku, koja danas zapošljava oko 120.000 ljudi u SAD-u, Irskoj, Engleskoj i Aziji. Kao potpredsjednik, zadužen je za Long Island, Westchester i veliki dio Njujorka, gdje nadgleda oko 3.000 radnika i 50 poslovođa.
Na pitanje o pomoći ljudima sa Balkana, objašnjava da je tokom karijere zaposlio više od hiljadu naših ljudi – ne samo iz Crne Gore, već i iz cijele bivše Jugoslavije. Mnogi su zahvaljujući tim poslovima uspjeli da kupe kuće, školuju djecu i obezbijede svoje porodice. Plata u sindikalnim poslovima iznosi oko 30 dolara po satu, uz puno zdravstveno osiguranje za čitavu porodicu. Ističe da su naši ljudi vrijedni i zahvalni radnici, i da im je ovaj posao mnogima otvorio put ka boljem životu.