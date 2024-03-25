Bosanka s adresom u Njemačkoj u humanoj misiji: Amira Kurbegović pomaže djeci i starijima u BiH

Amira Kurbegović iz Sanskog Mosta s adresom u Minhenu bavi se već dugo godina humanitarnim radom. Inače, Amira je sestra našeg poznatog pjevača Amira Kazića Lea, a krajem prošlog mjeseca organizirala je u Minhenu jedan humanitarni koncert.

Osjećaj odgovornosti

- Presretna sam zbog odaziva dragih osoba koje su se odlučile podijeliti sa mnom osjećaj odgovornosti prema djeci i svojim prilogom barem dijelom doprinijeti njihovim potrebama. Svim gostima u restoranu „Kod Elvisa“ mogu od srca reći hvala - kaže Kurbegović.

Ističe da postoji puno ljudi koji su spremni pomoći onima kojima je pomoć potrebna.

- Građani naše domovine imaju u svakodnevici različita težišta, posao, vlastite porodice. Ali, čim se pojavi inicijativa s jasnim ciljem, najveći broj naših ljudi u dijaspori otvara dušu za djecu i ostale socijalne i društvene projekte u domovini. Naša akcija bila je jedna od njih - navodi.

Ova humanitarka uvijek je bila voljna pomagati, još od svog djetinjstva.

- Mnogo sam slaba na djecu i starije osobe. Moje interesiranje za tu dragu djecu počelo je prije nekih 18 godina i otad sam postala sve više vezana i sve veća ljubav se rađala iz dana u dan - govori Kurbegović.

Nejaki i bolesni

Amira ističe da je uvijek imala empatiju prema drugima.

- Imati dobro zdravlje, krov nad glavom, zadovoljnu i opskrbljenu djecu, sve su to bogatstva koja mnogima nisu darovana. Zato njegovati saosjećanje prema djeci, nejakima i bolesnima naš je ljudski zadatak koji dušu hrani i ispunjava - ističe ova humanitarka.

Proslava rođendana u humane svrhe

- Želim da podijelim s vama da sam prije dvije godine na svoj rođendan 20. marta, uz pomoć svoje porodice, organizirala proslavu i poklonila svoj rođendan djeci. Tačnije, umjesto poklona, predložila sam im da daju donaciju, a sav sakupljeni novac je uplaćen za djecu, za projekt „Nade“. Nadam se i želim da vjerujem da ću i dalje, uz pomoć porodice i prijatelja, činiti i pomagati i ostvariti dosta ovakvih projekata - kaže Kurbegović.

Skoro dvije decenije u službi je pomaganja ugroženima.