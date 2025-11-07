Šef Pentagona: Američke trupe će ostati u Rumuniji

Američke trupe ostat će u Rumuniji, ali će biti izvršene određene promjene u strukturi njihove rotacije, izjavio je u petak šef Pentagona Pit Hegset (Pete Hegseth).

- Trupe će ostati u Rumuniji, ali će biti promjena u načinu njihove rotacije i broju koji se rotira - rekao je Hegset novinarima u Bijeloj kući, zajedno s predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom).

Tramp je odbacio tvrdnje da je Pentagon djelovao nezavisno od Bijele kuće prilikom donošenja odluke o povlačenju određenog broja američkih vojnika iz Rumunije, insistirajući da se radi o širem pregrupisanju, a ne o smanjenju američkog vojnog prisustva u Evropi.

Na pitanje novinara o odluci, koja se činila u suprotnosti s njegovom ranijom izjavom da neće povlačiti američke snage iz Evrope, Tramp je rekao da Pentagon "ne ignoriše ništa što ja kažem".

- Ono što oni rade... Mi pravimo promjene, premještamo ljude - rekao je Tramp, a zatim pozvao Hegseta da pojasni.

- Ne. Ništa nije bilo nekoordinirano s Bijelom kućom - odgovorio je Hegset.

On je istakao da su odnosi SAD-a s Rumunijom "vrlo dobri".

- Sve smo to koordinirali s (NATO) generalnim sekretarom Markom Ruteom (Rutteom), kroz EUCOM i s našim saveznicima. Svi su bili unaprijed obaviješteni - dodao je Hegseth.

Prošlog mjeseca, rumunsko Ministarstvo odbrane saopćilo je da će SAD smanjiti svoje prisustvo u nekim zemljama na istočnom krilu, uključujući Rumuniju, nakon što su saveznici u NATO-u formalno obaviješteni o odluci.

Neki američki zakonodavci kritikovali su odluku Pentagona o smanjenju nivoa američkih trupa u Rumuniji, nazvavši taj potez "nekoordiniranim i direktno suprotnim" Trampovoj strategiji.