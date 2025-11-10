Netanjahu: "Rat nije završen, Hamas će biti razoružan“

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu danas je u obraćanju Knesetu, izraelskoj skupštini, poručio da rat još nije završen i da će Hamas biti razoružan.

- Oni koji žele da nam naude ponovo se naoružavaju. Nisu odustali od svog cilja da nas unište. Hamas će biti razoružan. Gaza će biti demilitarizovana. To će se desiti ili na lakši način ili na teži način. Ali će se desiti - rekao je Netanjahu, prenosi Times of Israel.

Netanjahu je dodao da se Izrael više nego ikada približava zemljama u regionu i najavio da će javnost uskoro dobiti više informacija o tome.

- Izrael je odlučan da sprovodi sporazume o prekidu vatre u Gazi i Libanu "gvozdenom pesnicom". Možete vidjeti šta se dešava svaki dan u Libanu - naveo je premijer.

On je istakao da su vojni pritisak na Hamas i operacije Odbrambenih snaga Izraela u Gazi, zajedno sa diplomatskim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država na izolaciju Hamasa, omogućili povratak kući svih živih talaca i većine onih koji su stradali.