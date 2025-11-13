Autobus sletio s ceste, poginulo najmanje 40 osoba

U planinskom regionu Arekipa na jugu Perua, autobus je sletio u provaliju uslijed čega je poginulo najmanje 40 osoba, a desetine su povrijeđene, saopćile su lokalne vlasti.

Među poginulima je 36 osoba koje su umrle na mjestu nesreće, dok su ostale podlegle povredama u bolnici, rekao je Walther Oporto, regionalni šef zdravstva u Arequipi, pozivajući se na izvještaje vatrogasaca s mjesta nesreće.

Broj poginulih jedan je od najvećih u nizu autobuskih nesreća u posljednjim godinama u Latinskoj Americi i jedna od najtežih ikada zabilježenih u Peruu.

Među povrijeđenima su osmomjesečna beba i još dvoje djece, prema spisku koji su objavile lokalne vlasti.

Vlasti su saopćile da je autobus putovao autoputem iz obalnog grada Chala prema regiji Arekipa kada je udario u kombi. Od siline udara autobus je sletio u provaliju duboku oko 200 metara.

Fotografije koje je objavila lokalna vlada prikazuju autobus prevrnut na dnu klanca, okružen razbacanim dijelovima vozila i ličnim stvarima putnika. Vlada Arekipe je saopćila da se 26 osoba liječi od povreda, od kojih su tri u teškom stanju.