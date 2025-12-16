U Brazilu vjetar oborio repliku Kipa slobode od 35 metara

Replika, u vlasništvu trgovačkog lanca Havan, bila je visoka impresivnih 35 metara, a postavljena je 2020. godine na parkiralištu ispred trgovine. Od tada je postala prepoznatljiva lokalna znamenitost. Snimke koje su se brzo proširile društvenim mrežama zabilježile su trenutak urušavanja - kip se prvo opasno njihao na vjetru, a zatim se uz zaglušujući tresak srušio na tlo. U blizini su prolazili automobili dok su očevici snimali događaj, a neki su vozači žurno micali svoja vozila na sigurno.

U južnom Brazilu se jučer zbog olujnog nevremena srušila golema replika Kipa slobode. Incident se dogodio u gradu Guaíba, u blizini Porto Alegrea, a uprkos zastrašujućim prizorima, srećom nitko nije povrijeđen. Kip, koji je godinama bio jedan od simbola grada, sada leži u ruševinama, piše The Statesman.

Urušavanju je prethodilo crveno upozorenje koje su lokalne vlasti izdale ranije tokom dana, upozoravajući stanovnike na jake vjetrove i moguće opasnosti. Civilna odbrana savezne države Rio Grande do Sul aktivirala je hitne protokole i slala upozorenja izravno na mobilne telefone.

Građanima je savjetovano da ostanu u zatvorenom, osiguraju vrata i prozore te isključe električne uređaje. Meteorolozi Nacionalnog instituta za meteorologiju (Inmet) izvijestili su o udarima vjetra koji su u regiji prelazili 90 km/h, a nastali su kombinacijom hladne fronte i atmosferske nestabilnosti.

Zahvaljujući pravovremenim upozorenjima i brzoj reakciji, u incidentu nije bilo povrijeđenih. Područje oko srušenog kipa odmah je osigurano kako bi se spriječio pristup pješacima i vozilima. Kompanija Havan oglasila se saopćenjem u kojem je naglasila da su sigurnost kupaca, zaposlenika i lokalne zajednice njihov glavni prioritet te da su specijalizirani timovi odmah poslani na teren kako bi uklonili ostatke i započeli tehničku inspekciju.

Iako se čini da su ekstremni vjetrovi uzrok urušavanja, kompanija i lokalne vlasti provode detaljnu tehničku procjenu.

Urušavanje kipa bio je samo jedan od događaja uzrokovanih snažnom olujom koja je u ponedjeljak pogodila državu Rio Grande do Sul. Brojni gradovi prijavili su tuču, poplave i štetu od vjetra. U općinama poput Cristala, Passo Funda i Santa Cruz do Sula zabilježena su oštećenja na krovovima i drugim objektima, dok su ulice u gradu Lajeado bile poplavljene, što je poremetilo promet.