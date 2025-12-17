Ubijen profesor s MIT-a

Profesor s američkog Univerziteta Massachusetts Institute of Technology (MIT) preminuo je nakon što je upucan u svom domu.

Nuno F. Gomes Loureiro, 47-godišnji profesor nuklearnih nauka i inžinjerstva iz Portugala, upucan je "više puta" u ponedjeljak navečer, a u utorak ujutro preminuo je u bolnici, saopćili su policija Brooklinea i dužnosnici MIT-ja.

Policija je objavila kako su službenici oko 20:30 po lokalnom vremenu zaprimili dojavu o pucnjevima u stanu. Loureiroa su vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu u Bostonu, gdje je preminuo sljedećeg jutra. Nitko zasad nije uhapšen, a Ured okružnog tužitelja okruga Norfolk saopćio je da slučaj vodi kao "aktivnu i otvorenu istragu ubistva".

CBS News piše kako je jedan komšija rekao da je u ponedjeljak navečer čuo "tri glasna praska" te pomislio da netko u zgradi razvaljuje vrata. Druga komšinica ispričala je da je profesor imao malu porodicu i da su mu djeca pohađala obližnju školu.

Prema podacima sa službene fakultetske stranice, Loureiro je diplomirao fiziku 2000. godine na Institutu Superior Técnico u Lisabonu, a doktorat iz fizike stekao je 2005. na Imperial Collegeu u Londonu.

Teorijski fizičar i naučnik u području fuzije bio je poznat po nagrađivanim istraživanjima dinamike magnetizirane plazme. Riječ je o području koje proučava stanje tvari u kojem na gibanje nabijenih čestica utječe vanjsko magnetsko polje, navodi naučni časopis Nature.

Loureiro se pridružio MIT-u 2016. godine, a 2024. imenovan je direktorom MIT-jeva Centra za nauku o plazmi i fuziji. Njegova su se istraživanja bavila, kako navodi univerzitetski nekrolog, "složenim problemima u središtu fuzijskih vakuumskih komora i na rubovima svemira". Proučavao je i mogućnosti korištenja čiste fuzijske energije u borbi protiv klimatskih promjena.

- Naša najdublja saučenske ide njegovoj porodica, studentima, kolegama i svima koji tuguju - poručio je glasnogovornik MIT-a u izjavi za BBC. Sveučilište je dodalo da se unutar MIT-eve zajednice provode "usmjereni razgovori i aktivnosti" kako bi se pružila podrška svima koji su poznavali profesora.