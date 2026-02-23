Ramazanski performans i pjesma obasjali ruševine Gaze

Iskre vatrenog performansa obasjale su ruševine na sjeveru Gaze dok su djeca pjevala tradicionalne ramazanske pjesme, a okupljeni stanovnici obilježili odabrani mjesec uprkos razaranjima izazvanim izraelskim napadima.

Snimci zabilježeni u ponedjeljak prikazuju scenski nastup organizovan unutar teško oštećene zgrade pogođene u ranijim napadima. U ambijentu obilježenom šutom i razorenim zidovima, djeca su pjevala i pljeskala, dok su porodice barem nakratko dijelile trenutke radosti i zajedništva.

Ovo je treći uzastopni ramazan koji stanovnici Gaze dočekuju pod izraelskim ograničenjima. Uprkos postignutom sporazumu, pomoć i dalje ne ulazi u dovoljnim količinama, a mnogi Palestinci suočavaju se s nestašicom osnovnih životnih potrepština.

Rat u Gazi, koji je počeo 8. oktobra 2023. godine i trajao dvije godine, odnio je više od 72.000 palestinskih života, dok je ranjeno više od 171.000 ljudi, većinom žena i djece. Uništeno je oko 90 posto civilne infrastrukture u toj enklavi.

Primirje između Izraela i Hamasa postignuto je 10. oktobra na osnovu mirovnog plana u 20 tačaka koji je predložio američki predsjednik Donald Tramp.

Ipak, prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, izraelska vojska je i nakon stupanja na snagu primirja nastavila s napadima, pri čemu je ubijen najmanje 615 Palestinac, a više od 1.650 ih je ranjeno.

Uprkos svemu, prizori djece koja pjevaju među ruševinama svjedoče o nastojanju stanovnika Gaze da očuvaju duh ramazana i tračak nade u teškim okolnostima.