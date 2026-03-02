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SAVJETNIK SE OGLASIO

Bivši iranski predsjednik Ahmadinedžad, ipak, živ?

U kontaktu sam s njim. Sve je u redu, rekao je savjetnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti

Mahmud Ahmadinedžad. AP

Anadolija

2.3.2026

Bivši iranski predsjednik Mahmoud Ahmadinejad je živ i nije povrijeđen u američko-izraelskim napadima na iransko visokopozicionirano rukovodstvo, vojnu infrastrukturu i nuklearne lokacije, rekao je za Anadolu u nedjelju bliski saradnik.

- U kontaktu sam s njim. Sve je u redu - rekao je savjetnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti.

- Zgrada povezana s njegovim obezbjeđenjem pogođena je jučer. Trojica njegovih tjelohranitelja - pripadnika IRGC-a (Islamske revolucionarne garde) - su ubijena. Njegova vlastita rezidencija ostala je neoštećena i nije bila meta 100 metara od te zgrade - dodao je izvor.

Ranije je objavljeno da je Ahmadinejad, koji je bio iranski predsjednik od 2005. do 2013. godine, ubijen u izraelsko-američkom zračnom napadu.

# IZRAEL
# IRAN
# MAHMOUD AHMADINEJAD
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