Danas je Međunarodni dan žena, koji je ustanovljen na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista, 8. marta 1910., u Kopenhagenu, na inicijativu njemačke revolucionarke Klare Cetkin (Clara Zetkin), kao znak sjećanja na demonstracije američkih žena u Čikagu 8. marta 1909. godine.

Historijski događaj

Između ostalih važnih historijskih događaja, žene zaposlene u tekstilnoj industriji javno su protestovale 8. marta 1857. u Njujorku zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća. Proteste je rastjerala policija, a te radnice osnovale su sindikat dva mjeseca kasnije. Osmomartovski protesti događali su se i sljedećih godina, od kojih je najpoznatiji bio 1908. godine, kada je gotovo 15.000 žena stupalo Njujorkom, tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Danom žena se obilježava i požar u tvornici “Triangle Shirtwaist” u New Yorku 1911. godine, u kojem su poginule 123 žene i djevojčice.

Godinu nakon proglašenja, 1911., Međunarodni dan žena obilježilo je više od milion ljudi u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. Uoči Prvog svjetskog rata žene širom Evrope su 8. marta 1913. održale proteste za mir.

Službeni UN-ov praznik

Ujedinjene nacije počele su obilježavati Međunarodni dan žena 1975. godine, koja je bila proglašena Međunarodnom godinom žena. Godine 1977., Generalna skupština Ujedinjenih nacija pozvala je države članice da 8. mart proglase službenim UN-ovim praznikom za ženska prava i svjetski mir. Od tada UN i brojne zemlje obilježavaju Međunarodni dan žena, a svake godine obilježavanje je usredotočeno na određenu temu ili pitanje u okviru ženskih prava.