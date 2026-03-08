Video / Eksplozije odjeknule u iranskom Komu

Iranski državni mediji javljaju da su se u gradu Komu čule eksplozije.

Prema navodima poluslužbene novinske agencije Tasnim, američko-izraelski napadi pogodili su dva područja u Komu, jednom od najvažnijih središta šijitskog vjerskog obrazovanja u Iranu.

Kom, koji se nalazi južno od Teherana, već je bio među gradovima u kojima su prijavljene eksplozije nakon početka američko-izraelskih napada na više ciljeva diljem Irana.

Za sada nema službenih informacija o mogućim žrtvama ili razmjerima štete.