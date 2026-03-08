Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVI UDARI

Video / Eksplozije odjeknule u iranskom Komu

Kom, koji se nalazi južno od Teherana, već je bio među gradovima u kojima su prijavljene eksplozije nakon početka američko-izraelskih napada

Eksplozije u Komu. Platforma X

M. Až.

8.3.2026

Iranski državni mediji javljaju da su se u gradu Komu čule eksplozije.

Prema navodima poluslužbene novinske agencije Tasnim, američko-izraelski napadi pogodili su dva područja u Komu, jednom od najvažnijih središta šijitskog vjerskog obrazovanja u Iranu.

Kom, koji se nalazi južno od Teherana, već je bio među gradovima u kojima su prijavljene eksplozije nakon početka američko-izraelskih napada na više ciljeva diljem Irana.

Za sada nema službenih informacija o mogućim žrtvama ili razmjerima štete.

# IRAN
# QOM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.