Preminuo bivši predsjednik Alžira Lijamin Zerual

Bivši predsjednik Alžira i jedna od ključnih figura u borbi za nezavisnost zemlje, Lijamin Zerual (Liamine Zeroual), preminuo je u 84. godini života.

Rođen 3. jula 1941. godine u Batni, u regiji Aures na istoku Alžiru, Zerual se sa samo 16 godina priključio Nacionalnooslobodilačkoj vojsci (ALN), gdje je učestvovao u borbama protiv Francuske tokom rata za nezavisnost.

Nakon što je Alžir stekao nezavisnost 1962. godine, nastavio je vojnu karijeru u Narodnoj nacionalnoj armiji (ANP). Kao jedan od prvih oficira, školovao se u Egiptu, potom u Sovjetskom Savezu i Francuskoj.

Najvišu državnu funkciju obavljao je od 1994. do 1999. godine. Nakon organizacije prvih višestranačkih predsjedničkih izbora 1995. godine, izabran je sa više od 60 posto glasova.

I nakon povlačenja iz politike ostao je cijenjen u javnosti, ali je odbio povratak na čelo države uprkos više inicijativa za novu kandidaturu.

Povodom njegove smrti oglasila se i Ambasada Alžira u Bosni i Hercegovini, koja je najavila otvaranje knjige žalosti u Sarajevu od 31. marta do 3. aprila 2026. godine, u terminu od 10:30 do 15:30 sati.

U saopćenju su izrazili duboko saučešće porodici preminulog, kao i svim građanima Alžira.