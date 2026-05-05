Međunarodni dan babica

Ovaj datum treba da skrene pažnju javnosti na ogromnu ulogu babica u zdravstvenom sistemu, ali i van njega

I. P.

prije 4 dana

Danas je Međunarodni dan babica, koji je, 1992. godine, ustanovila Internacionalna konfederacija babica. Grupa babica iz Evrope, uglavnom iz Antverpena u Belgiji, inicirala je 1919. godine formiranje Internacionalne konfederacije babica (ICM).

Međunarodni dan babica je podrška babicama svijeta da slave babičanstvo kao profesiju. Inicijativa da se ovaj dan obilježava svake godine prvi put je predstavljena u Nizozemskoj, 1987. godine.

Poziv babice smatra se jednim od najplemenitijih, najodgovornijih, ali i najljepših, jer su babice te koje su najbitnije tokom porođaja, ali i nakon njega, te su tako direktno povezane sa zdravljem budućih majki i njihovih beba.

Ovaj datum treba da skrene pažnju javnosti na ogromnu ulogu babica u zdravstvenom sistemu, ali i van njega, te posluži kao povod da se babicama oda priznanje za izuzetne napore koje ulažu u svom radu.

