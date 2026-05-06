Tramp tvrdi: Dobit ćemo iranski obogaćeni uranij

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da će SAD preuzeti obogaćeni uranij od Irana, u trenutku dok dvije zemlje pokušavaju postići dogovor o okončanju rata.
- Dobit ćemo ga - rekao je Tramp novinarima prilikom izlaska iz Bijele kuće.
Jedan od ključnih ciljeva američke politike bio je spriječiti Teheran da razvije nuklearno oružje. Prema navodima agencije Reuters, Iran raspolaže s više od 408 kilograma visokoobogaćenog uranija.
Teheran razmatra prijedlog
Iran je u srijedu saopćio da razmatra novi američki prijedlog, nakon što su izvori naveli da su Vašington i Teheran blizu usaglašavanja kratkog memoranduma o okončanju sukoba. Složenija pitanja, poput nuklearnog programa, ostavila bi se za kasnije faze pregovora.
Iranska novinska agencija ISNA prenosi riječi glasnogovornika ministarstva vanjskih poslova da će Teheran uskoro, posredstvom Pakistana, dostaviti svoj odgovor.
Tramp je ponovio da Iran želi pregovore.
- Imamo posla s ljudima koji silno žele postići dogovor. Vidjet ćemo hoće li moći sklopiti sporazum koji je za nas zadovoljavajući - rekao je tokom događaja u Bijeloj kući.
Memorandum od 14 tačaka
Pakistanski i drugi izvor upoznat s pregovorima potvrdili su informacije o memorandumu od 14 tačaka, koje je prvi objavio američki medij Axios. Nakon toga bi uslijedili razgovori o deblokadi plovidbe kroz Hormuški moreuz, ukidanju američkih sankcija Iranu i ograničavanju iranskog nuklearnog programa.
- Vrlo brzo ćemo to završiti. Blizu smo - izjavio je izvor iz Pakistana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) najavio je da će razgovarati s Trampom, naglašavajući da dijele stav kako sav obogaćeni uranij mora biti uklonjen iz Irana kako bi se spriječio razvoj nuklearnog oružja.