Tramp tvrdi: Dobit ćemo iranski obogaćeni uranij

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da će SAD preuzeti obogaćeni uranij od Irana, u trenutku dok dvije zemlje pokušavaju postići dogovor o okončanju rata.

- Dobit ćemo ga - rekao je Tramp novinarima prilikom izlaska iz Bijele kuće.

Jedan od ključnih ciljeva američke politike bio je spriječiti Teheran da razvije nuklearno oružje. Prema navodima agencije Reuters, Iran raspolaže s više od 408 kilograma visokoobogaćenog uranija.

Teheran razmatra prijedlog

Iran je u srijedu saopćio da razmatra novi američki prijedlog, nakon što su izvori naveli da su Vašington i Teheran blizu usaglašavanja kratkog memoranduma o okončanju sukoba. Složenija pitanja, poput nuklearnog programa, ostavila bi se za kasnije faze pregovora.