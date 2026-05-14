Pet osoba poginulo na ronjenju

Pet italijanskih državljana izgubilo je život na Maldivima tokom ronjenja kod atola Vaavu, gdje su istraživali podvodnu špilju na dubini od oko 50 metara. Među stradalima su, prema prvim informacijama, Monika Montefalkone, vanredna profesorica Univerziteta u Đenovi, i njena dvadesetogodišnja kćerka. Tragediju su potvrdile lokalne vlasti i Ministarstvo vanjskih poslova Italije, piše "Corriere della Sera".

Potvrđena smrt pet ronilaca

Tijela pet stradalih ronilaca su pronađena. Bili su na ronilačkom izletu organizovanom sa safari broda "Duke of York" u blizini ostrva Alimatha. Italijanska konzulica Đorđa Maraci vijest je komentarisala samo kratko: "Riječ je o tragediji, ne mogu ništa više dodati". Pretpostavlja se da bi i treća žrtva mogla biti bliska rođaka profesorice Montefalkone.

Maldivska policija zaprimila je dojavu o nestanku ronilaca oko 13:45 po lokalnom vremenu, nakon čega je pokrenuta potraga tokom koje su pronađena tijela. U trenutku nesreće vremenski uslovi na tom području bili su izrazito nepovoljni.

Teški vremenski uslovi

Meteorološka služba izdala je žuto upozorenje zbog vjetrova koji su dostizali brzinu od 25 do 30 milja na sat, s udarima do 50 milja na sat. Zvanična imena svih žrtava, kao ni tačan uzrok nesreće, još uvijek nisu objavljeni.

Iz Ministarstva vanjskih poslova Italije saopćeno je da su "ronioci stradali tokom pokušaja istraživanja špilja na dubini od 50 metara, a rekonstrukciju događaja još uvijek provode maldivske vlasti". Ministarstvo i italijanska ambasada u Kolombu prate slučaj s velikom pažnjom te rade na obavještavanju porodica stradalih, kojima će biti pružena sva potrebna konzularna pomoć.