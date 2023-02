Ovaj grad je proglašen najboljim na svijetu u 2021.

Time Out je objavio popis najboljih gradova svijeta u 2021. koji su temelji na mišljenju 27.000 anketiranih stanovnika svjetskih gradova.



Titulu najboljeg grada na svijetu je odnio San Francisko.

U obzir su tokom istraživanja uzimali noćni život, restorane i kulturne događaje u svakom gradu, kao i to kakav je osjećaj zajednice u svakom gradu, što je, smatraju, posebno bitno u pandemiji. U istraživanje su uključene i ekoinicijative gradova, predanost aktivizmu u gradu te ljubaznost i gostoljubivost grada.

Time Out kaže da je "nenadmašna kombinacija progresivnosti, prihvaćanja i održivosti" San Francisko stavila na prvo mjesto.

San Francisko su pohvalili i zbog odgovora tog grada na pandemiju. San Francisko ima i jednu od najvećih stopa vakcinisanja u SAD-u. I usred lockdowna građani su pronašli način da ostanu povezani, piše Time Out. Hvale i to što je u San Franciscu naglasak na restoranima i kafićima na otvorenom. " Gradske ulice su trenutno nalik na jednu veliku zabavu na otvorenom", opisuje Time Out.

Ovo je top 10 najboljih svjetskih gradova po istraživanju Time Outa:

1. San Francisko, Kalifornija, SAD

2. Amsterdam, Holandija

3. Mančester, Velika Britanija

4. Kopenhagen, Danska

5. Njujork SAD

6. Montreal, Kanada

7. Prag, Češka

8. Tel Aviv, Izrael

9. Porto, Portugal

10. Tokio, Japan