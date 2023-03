Orban bi mogao pasti zbog Putina

Ujedinjena opozicija

U drugom krugu Marki-Zai osvojio je više glasova nego kandidatkinja ljevice Klara Dobrev koja je priznala poraz i obećala mu podršku kao kandidatu šest opozicionih stranaka koje će se suprotstaviti Orbanu.

Pisali smo kako se svojim imidžom porodičnog čovjeka i katolika Marki-Zai pokazao kao adekvatan kandidat i za lijeve i za konzervativne glasače. Radi se o 49-godišnjem ocu sedmero djece, koji je diplomirao ekonomiju i marketing. U svom rodnom gradu Hodmezovasarhelyu pobijedio je 2018. godine vladajući Fidesz.

Želi poboljšati odnose s Briselom i zalaže se za to da Mađarska uvede euro. Upravo je to glavna razlika u odnosu na Orbana, koji u ideološkom smislu koristi Evropsku uniju jer evropskim vrijednostima suprotstavlja svoje suverenističke ideje, što je do sada očito nailazilo na plodno tlo kod birača.