Naučnici UN-a: Moramo "sada ili nikada" ograničiti zagrijavanje

Globalne emisije CO2 trebale bi dostići vrhunac u roku od tri godine kako bi se spriječili najgori uticaji. Čak i tada, svijetu bi također bila potrebna tehnologija za isisavanje CO2 s neba do sredine stoljeća.

Ključno tijelo UN-a navodi u izvještaju da mora doći do "brzog, dubokog i trenutnog" smanjenja emisije ugljik-dioksida (CO2).

Rezultati će biti katastrofalni

Prvo, loše vijesti – čak i ako se sve politike smanjenja emisije ugljik-dioksida koje su vlade uvele do kraja 2020. budu u potpunosti provedene, svijet će se i dalje zagrijati za 3,2C u ovom stoljeću.

Ovo otkriće izazvalo je bijes generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa (Guterres).

- Neki državni i poslovni lideri govore jedno a rade drugo. Jednostavno rečeno, lažu. A rezultati će biti katastrofalni – rekao je.

Ova vrsta porasta temperature dovela bi do toga da našu planetu pogode "neviđeni toplotni talasi, zastrašujuće oluje i široka nestašica vode". Kako bi izbjegao tu sudbinu, svijet mora zadržati porast temperatura na ili ispod 1,5C u ovom stoljeću, kažu istraživači.

Dobra vijest je da ovaj najnoviji sažetak IPCC-a pokazuje da se to može učiniti, na ono što Guteres naziva "izvodljiv i finansijski zdrav način". Ali održavanje niskih temperatura zahtijevat će velike promjene u proizvodnji energije, industriji, transportu, našim obrascima potrošnje i načinu na koji se odnosimo prema prirodi.

Ostati ispod 1,5C prema IPCC-u znači da emisije ugljika iz svega što radimo, kupujemo, koristimo ili jedemo moraju dostići vrhunac do 2025. godine, a nakon toga brzo pasti, dostižući neto nulu do sredine ovog stoljeća. Da to stavimo u kontekst, količina CO2 koju je svijet emitovao u posljednjoj deceniji ista je količina koja nam je preostala da ostanemo ispod ovog ključnog temperaturnog praga.