Pojavio se snimak: Navodno prikazuje Ramosa na putu do škole gdje je izvršio masakr

Na društvenim mrežama se pojavio navodni snimak Salvadora Ramosa, mladića koji je izvršio masakr u Teksasu. Na snimku se vidi kako on prilazi školi u koju će kasnije upasti i ubiti najmanje 21 osobu.

Kako je prenio CNN, stradalo je najmanje 19 djece, a Ramos je pucao iz puške. Ranije je on objavio nekoliko fotografija na Instagramu.

Ramos je prije pohoda na školu pucao u svoju nanu. Iz policije su rekli da je njegova nana hospitalizirana u kritičnom stanju. Jedan njegov prijatelj je ispričao za CNN da mu je Ramos poslao fotografije vatrenog oružja i pune torbe municije nekoliko dana prije nego što će počiniti stravičan zločin.

- Pitao sam ga - zašto imaš ovo?’, a on je rekao: "Ne brini za to". Nastavio mi je slati poruke: "Sada izgledam sasvim drugačije. Ne biste me prepoznali" - rekao je za CNN Ramosov prijatelj koji je želio ostati anoniman.