Stanovnici Njujorka među prvima su u SAD-u dočekali Novu godinu. Stotine hiljada ljudi se okupilo na glavnom trgu kako bi dočekali novu godinu, a u 6 sati ujutro po našem vremenu ušli su u 2023. godinu.

Do ponoći publika je gledala nastupe J-Hopea i New Edition, a u ponoć na Times Squareu se čula poznata pjesma Franka Sinatre "New York".